Josec "Escorpión" Ruiz explica por qué se fue de Honduras: "Era una estrella, pero no tenía que comer"  

Luego de unos días de su pelea contra Gabriel Flores JR donde cayó dignamente en el MGM de Las Vegas, Josec "Escorpión" Ruiz aceptó una entrevista con DIEZ en las plataformas de Facebook y Youtube.

El boxeador hondureño habló entre otras cosas de la buena oportunidad que tuvo ante el azteca, de lo que viene en su carrera y el verdadero momento que decidió salir de Honduras para mejorar en su vida.

La pelea contra Gabriel Flores JR

"Ese tipo de boxeo (el de Flores JR) se le complica a cualquiera, es un peleador que se mueve para todos lados y no es fácil, sobre todo para mí porque no soy alguien que se mueve mucho. Fue una gran oportunidad que tuvimos, la aproveché y creo que vendrán más".



"Esa noche encontré a un Gabriel Flores JR que fue mejor, pero eso no me baja el ánimo, voy a volver, veré en que fallé y regresaré más fuerte", aseguró "Escorpión" Ruíz una semana después de su pelea.





¿En qué momento decide salir de Honduras para crecer?



"Soy alguien que siempre se ha trazado sus metas y me propongo cumplirlas, cuando yo digo tal día, tal fecha o tal tiempo tengo que estar en ese lugar, porque trabajo para eso y si no se cumple es porque algo está fallando", afirmó Ruíz.

"Eso fue lo que pasó cuando estaba en Honduras, llegué a un punto donde ya no podía crecer más, entonces tomé la decisión de salir del país. Me fui para Nicaragua y luego de dos años sin pelear me dieron la oportunidad de reactivar mi carrera y gracias a Dios pude contactar con las personas que trabajo ahora, que son M&R Promotions, Moro's Gym y WRAM. Ellos se preocupan por mí y mi carrera y desde que salí de Honduras todo ha sido para bien".



¿Ya estabas en el tope en Honduras, no había para escalar más?



"No era en el tope, lo que pasa es que en Honduras crecer como cualquier tipo de atleta que no sea fútbol es muy difícil, no apoyan ningún deporte. El boxeo fue creciendo poco a poco y la gente ya le prestaba atención, habían lugares donde llegaban dos mil, tres mil personas a ver las peleas."



Y agregó: "Pero nunca falta la avaricia en el corazón de la gente y comenzaron los problemas, a tirarse entre si y a dañar el boxeo, sin darse cuenta que a quienes dañaban era realmente a los atletas. Llegó el punto donde cada quien tuvo que escoger su camino, unos estaban con una federación y otros con una diferente".





"Escorpión" Ruíz decidió tomar una decisión que hasta el día de hoy no se arrepiente, ya que consiguió volver al ring y ahora busca conseguir objetivos importantes.



"Yo vi que ninguno de los dos bandos era bueno para mi carrera, no eran para ayudar a los boxeadores si no para que los directivos se ayudaran ellos mismos. Comencé mi camino yo solo, fue difícil, pero Dios siempre estuvo conmigo y me puso a buenas personas en mi camino".



Un "Escorpión" Motagüense



Durante la transmisión del Facebook Live la gente le comentó a Josec Ruíz sobre su camisa, la que portaba, la del ciclón azul Motagua. El boxeador respondió: "Grande Motagua".



Los retos de un boxeador en Honduras



"En Honduras luchas contra las mismas personas que manejan el deporte, porque es gente que no les interesa el boxeo, llegó un momento en que agarramos tanto auge en el país que hasta los directivos se daban a conocer, entonces se comenzaron a aprovechar de eso", contó Josec.

Y siguió: "Al atleta lo convierten en un ídolo, en mi caso, me llevaron a ser una estrella, pero yo me estaba muriendo de hambre, no tenía ni que comer. Eso era la otra cara de la moneda que los aficionados no veían".



La comparación con un futbolista



"Vos podés hacerte futbolista en Honduras y decir en un año o dos voy a comprar mi casa, mi carro. En el boxeo, vos podés estar 20 años y no te vas a comprar una casa, es más, gracias a Dios tuve la suerte y bendición de que cuando gané el título latino en Venezuela, me premiaron con una casa, pero vivir del boxeo en nuestro país no se puede".





"Cuando yo estuve allá me daban una beca alimenticia que salía del Gobierno y con eso tenía que sobrevivir. Lo que nos daban eran 11 mil lempiras mensualmente, después solo eran cuatro mil, iba de más a menos y fue cuando dije 'algo anda mal' porque no avanzaba".



¿Cuál es su opinión del 'Muñeco' González?



"Con 'Muñeco' nos volvimos muy buenos amigos, a veces nos escribimos, tocó un tiempo que nos enfrentamos como parte de la profesión y de ahí se generaron varias enemistades que no debieron de suceder, sobre todo porque no éramos nosotros los que generábamos eso. Es una gran persona y me alegra que ahora esté brindando el conocimiento que obtuvo en su carrera boxística a otros jóvenes y tengo una gran opinión sobre él", contó.

'Pupita' Güity de boxeador a jugador de fútbol



"Otro gran ejemplo, él es un gran talento boxístico que Honduras se va a arrepentir de haberlo perdido, con 'pupita' estaba la medalla olímpica, ese tipo era un monstruo, un gran peleador y que bueno que tenga talento para el fútbol".



¿Le aconseja volver al boxeo?: "Claro que sí, pero en Honduras no, porque tiene que buscar lo mejor para sus hijos, tuvo apoyo y no lo supo valorar. Pero es que el boxeo allá no funciona".





¿Cómo te ves en una pelea con Teófimo López?



"Sería un buen combate, el ganador sería el "Escorpión" ja ja ja. Teófimo es un gran boxeador, esa pelea que tiene con Vasyl Lomachenko nadie se la quiere perder".



"Creo que López está en buen nivel, pero solo encima del ring sabríamos quien gana. Ha demostrado que aprende rápido y lo está haciendo muy bien, no me siento listo para una lucha así".