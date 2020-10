Vasyl Lomachenko: "Espero arrastrarlo, hundirlo hasta lo más profundo y mantenerlo sin respirar"

El combate más esperado del año donde se definirá el rey del peso ligero entre el hondureño Teófimo López y el ucraniano Vasyl Lomachenko , se encuentra a menos de dos días para su disputa.



Las emociones abundan para lo que será una espectacular pelea, donde las sensaciones de ambos protagonistas han sido plasmadas de cara a la batalla del próximo sábado 17 de octubre en el MGM Grand en Las Vegas.



Las declaraciones del campeón FIB, el catracho López, respecto a sus pensamientos sobre el ucraniano, han generado una gran ola de polémica, y es que, el llamarlo “diva y perra” no es algo que le agradó al campeón mundial AMB, OMB y CMB de peso ligero, Vasyl Lomachenko.

“Tal vez no le enseñaron (Teófimo) de pequeño que debes tener cuidado con lo que sale de tu boca, y que cuando dices tales cosas como las que él ha dicho sobre mí, vas a tener que responder por ellas. No puedes simplemente insultar a una persona solo porque no te agrada”, dijo Loma.

Respecto a la gran batalla donde están en juego los cuatro títulos mundiales del peso ligero, el ucraniano mencionó que “no cree que el hondureño comprenda en realidad lo que está en juego y en lo que se está metiendo” al retarlo de una manera tan brusca.



Vasyl Lomachenko ha dejado en claro que su objetivo principal es ganar la pelea, pero si tiene oportunidad de hacerle la vida imposible a Teófimo, “lo hará sin lugar a dudas”.

“Primero que todo quiero ganar esta pelea. Si tengo la oportunidad de hacerle la pelea de lo menos placentera, para que él lo sufra y lo recuerde posteriormente, lo haré sin lugar a dudas. Espero arrastrarlo hasta el fondo del mar, hundirlo en lo más profundo, y mantenerlo bajo el agua sin que pueda respirar”, declaró de una manera contundente el ucraniano.

La derrota para el ucraniano sin duda no es una opción, y es que según Vasyl, el fracaso “no es una palabra que conoce”.

“Lo más importante es la estrategia. La habilidad de pensar rápido y tomar buenas decisiones dentro del ring es la clave para la victoria”, dijo. A pesar de no ser peso ligero, Loma domina ampliamente la categoría, mencionado que “la parte más difícil es lograr las medidas, el alcance y la talla establecida, nada más que eso”.

VER: Las predicciones de las estrellas del boxeo sobre Loma-López



Para Vasyl Lomachenko, bicampeón olímpico y multi campeón del peso ligero, su nombre está escrito en la historia del boxeo. “Estoy escribiendo mi nombre en la historia. Estoy dejando un legado para el nombre de mi familia”, finalizó.