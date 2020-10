Lo que se temía: Estrellas de la NBA se saltarían el comienzo de la nueva temporada si inicia en diciembre

La fecha de inicio de la temporada 2020-2021 de la NBA estaría pronto a confirmarse, causando discordia y disgusto a varios de los protagonistas de la liga, en especial, a los recientes campeones Los Angeles Lakers.

Según se rumora, el mejor basquetbol del mundo daría comienzo el 22 de diciembre de este año, lo que genera multiples quejas de los jugadores debido al poco tiempo de descanso que estos tendrían.

VER: El Draft de la NBA se realizará en noviembre de manera virtual

Hay que destacar, que solo son 73 días de diferencia entre el primer juego de la nueva temporada con el juego seis de Las Finales en la burbuja a mediados de octubre, cuando habitualmente suelen ser casi doble.

Esta polémica se ha hecho aún más grande con los dardos lanzados a la NBA de parte de Danny Green, escolta de los Lakers, quien ha brindado contundes declaraciones, asegurando que "LeBron James y otras estrellas veteranas no empezarán la temporada" si esta se comienza en diciembre.

“Si empezamos en diciembre, creo que muchos jugadores no vamos a estar ahí. No esperaría que LeBron estuviera presente en el primer mes de temporada, por ejemplo... Es agotador hacer eso. Tenemos muchos veteranos en el equipo, no es que tengamos muchos jóvenes. Creo que la mayoría de los muchachos no quieren estar ahí", mencionó Green en el podcast de The Ringer.



De confirmarse el retorno de la NBA finalmente el 22 de diciembre, el polémico y famoso 'load management' se harían presente a lo que el enterno de las estrellas concierne, lo que llevaría a que estas se ausenten por varios encuentros debido a descanso y recuperación.