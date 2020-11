'The Undertaker' se despidió de la WWE en Survivors 2020 después de 30 años de carrera

Treinta años pasaron desde el debut de un joven luchador en la WWE, el 22 de noviembre de 2020 y, luego de tres décadas en la élite de la lucha libre, 'The Undertaker' dijo adiós en medio de un emotivo homenaje por su trayectoria en el ring.

En el escenario de Survivors 2020, la historia del mítico 'The Undertaker' escribió el último capítulo de una carrera llena de éxitos, con la presencia de grandes luchadores que se enfrentaron al homenajeado.

Es que 'The Undertaker' sobrepasó las expectativas generadas hacia su personaje, ya que ha sabido evolucionar con los tiempos y ha podido adaptarse a los gustos y modas que se han creado con el paso de los años.

Conscientes que este domingo sería la despedida de una leyenda de la WWE, se generó mucha especulación sobre cómo se despediría el 'Hombre Muerto'; muchas interrogantes surgieron previo al espectáculo final del luchador.

La despedida de 'The Undertaker' se dividió en tres etapas, haciendo su aparición varias varias leyendas de WWE en el primer segmento. Estos llegaron porque en sus carreras cruzaron sus caminos con "The Phenom".

Entre los presentes estuvieron Big Show, Kane, Shawn Michaels, Ric Flair, The Godfather y otros, que no quisieron perderse la cita histórica. Seguidamente se reprodujo un video repasando la trayectoria de 'The Undertaker' con algunos de los mejores momentos en el cuadrilátero.

Llegó el turno de Vince McMahon, presidente ejecutivo de la WWE, quien tomó la palabra para despedir a 'The Undertaker'.

"30 años, tres décadas en las que ha habido lesiones y obstáculos pero 'The Undertaker' ha superado todo con el objetivo de entretener a la audiencia de WWE. Ahora le decimos adiós. Dicen que nada dura para siempre, pero están equivocados porque el legado de 'The Undertaker' vivirá para siempre".

Duro momento

Después de las emotivas palabras de McMahon, y tras una larga noche de combates en Survivors 2020, llegó el momento más difícil de la noche: la despedida de 'The Undertaker'.

El luchador caminó hacia al ring de manera pausada, como solo él podía hacerlo, mientras en su trayecto emergían las tinieblas con la aparición del 'Hombre Muerto'.

Pasaron varios minutos de efectos audiovisuales y el recorrido hacia el cuadrilátero de 'The Undertaker' hasta que por última vez tomó el micrófono para expresar sus palabras finales.

"Mi tiempo ha llegado para dejar a 'The Undertaker' descansar en paz", dijo la leyenda visiblemente conmovido.

Con esas emotivas palabras, 'The Undertaker' regresó al camerino para sepultar para siempre su peculiar atuendo de sombrero, guantes y gabardina.