Brandon Chávez, la promesa del boxeo hondureño: "Ganaré esta pelea para regalarle alegría al país"

El talento hondureño en el boxeo ha crecido de manera exponencial en los últimos años, inspirando a nuevas generaciones a representar al país en el deporte de los golpes como nunca antes.

Este es el caso del joven boxeador oriundo de San Pedro Sula que se convertirá en profesional este próximo 30 de enero.



Se trata de la promesa boxística centroamericana Brandon Chávez de 21 años, quien ha dedicado la mitad de su joven vida al boxeo y podrá debutar como pocos hondureños lo han logrado en el ámbito profesional tras un año de espera.



"Crecí en la colonia Guillén en San Pedro Sula. Desde los 11 años me he esforzado y dedicado enteramente al boxeo, el cual es mi pasión. Llevo casi toda mi vida preparándome para mi debut profesional, son 50 combates que he peleado durante mi carrera amateur. Mi entrenador Eduardo Aguirre ha sido el eje y éxito. Estoy listo para poder hacer historia para Honduras y convertirme en un peleador", relató con entusiasmo Brandon, conocido como 'El Rayo' por su agilidad en el ring.





Entre todos los entrenadores en la carrera de Brandon, Aguirre es quien más destaca con el sampedrano, pues lo conoce desde hace más de una década y se entienden a la perfección. Juntos participaron en campamentos centroamericanos en 2018 donde se llevaron medallas de oro y plata, además de ostentar un fabuloso récord amateur de 48 victorias y 2 derrotas tras 50 peleas en la categoría de Peso Welter 160 lbs.



"Brandon se diferencia por ser peleador muy inteligente, destacando esencialmente su fuerte pegada, sobre todo cuando tira los enganches al hígado. Cuenta con una habilidad tremenda para esquivar los golpes del rival, tiene una defensa excelente y su contraataque es peligroso. Su zurda suele ser letal", destaca Aguirre sobre el boxeo de Chávez.

El debut profesional de Brandon Chávez será en Managua, Nicaragua, ante el costarricense Roy Fernández (Récord 1-0) el 30 de enero en horas de la noche.

Según relatan Aguirre y Brandon, este será su cuarto intento de debutar en los últimos 12 meses, debido a que por la pandemia se han cerrado fronteras y cancelado eventos previos en los que participarían.



Para Brandon este combate será muy especial. "Intentaré dar lo mejor de mí y ganar la pelea para regarle una alegría al pueblo hondureño que ha sufrido y sigue sufriendo de fuerzas mayores, esto va por ellos. Dedico esta pelea a Honduras y a mi hermano, quien recientemente ha fallecido y me verá desde el cielo", confiesa Chávez.





Se preparó con Teófimo López



El boxeador campeón de todos los títulos de peso ligero, Teófimo López de sangre hondureña, tuvo un sparring con Brandon en 2016 cuando este se preparaba para participar en los Juegos Olímpicos de Río.





"Teófimo llegó a Honduras ese año para entrenar para los Juegos Olímpicos donde representaría al país. Durante su estadía tuvo una pelea de entrenamiento con Brandon, podemos decir que quedó inconclusa", contó Aguirre sobre el enfrentamiento entre su pupilo y el campeón mundial que representa a Honduras.

"La pelea estuvo bien. Siento que él solo me dio un round, de ahí yo salí con todo y fui más contundente que él, pero enmedio de la pelea Teófimo se marchó ya que sintió algunas molestias. Lo estaban cuidando y no es para menos. Fue una linda experiencia", así describe 'El Rayo' su sparring con López. "Siento mucho respeto y admiración por sus logros obtenidos, determinación y profesionalismo”, concluyó Brandon sobre su colega de boxeo.





Aguirre, quien ha entrenado ha distintos boxeadores catrachos como lo es el ya retirado Miguel 'Muñeco' Gonzáles, opina sobre el deporte de los golpes en Honduras y su progresión.



"Hay un futuro prometedor en el boxeo. Cada vez más los hondureños se interesan en este maravilloso deporte. Boxeadores como Teófimo López, "Muñeco” Gonzáles, Josec 'Escorpión' Ruiz han sido de gran inspiración y han ayudado grandemente a que el boxeo este ganando popularidad en nuestro país como nunca antes", cerró.