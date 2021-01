Teófimo López exigiría millonaria suma por pelea contra Devin Haney y promotor lo rechaza

La lista de posibles contrincantes del campeón unificado del peso ligero, Teófimo López, sigue disminuyendo por los pocos rivales que tendrían cupo para intentar vencer al boxeador hondureño.

Mientras que para Teófimo es muy probable que se enfrente al retador obligatorio por el cinturón de la FIB, el australiano George Kambosos Jr., desde ya se especula un posible enfrentamiento ante Devin Haney.

La controversial imagen de Teófimo López con fajos de dólares

Debido a la posibilidad que 'The Takeover' mida fuerzas con Haney, que es el campeón del peso ligero del CMB, y por la popularidad que ha obtenido el púgil catracho, las exigencias de Teófimo han incrementado.

Ante este escenario, el promotor de Matchroom Sport, Eddie Hearn, se refirió a la demanda millonaria que solicita 'El Gringo-Catracho' para combatir contra Devin Haney.

"Creo que Teófimo López contra Haney es una pelea maravillosa. Teófimo me pidió 10 millones de dólares para esa pelea", aseguró Hearn.

El empresario descartó cualquier eventualidad de poder pagar esa cifra a López, ya que está muy alejada de la realidad económica actual en el boxeo.

"No puedes llegar allí, pero estoy seguro de que podemos hacerle una buena oferta. Teófimo es una pesadilla en este momento para Bob Arum, y Bob no se anda con rodeos en este momento. Ya ha tenido suficiente. Entonces él está diciendo: 'Quiero esto, $5 millones mínimo, quiero ocho, quiero nueve, quiero diez'. Así que ahora mismo dejaré eso a Bob y Top Rank para que junten esos números porque en este mundo, en este momento, no va a suceder", sostuvo Eddie Hearn.