Teófimo López descarta revancha ante Lomachenko por excusas del ucraniano

Hay muchos detractores que aún no aceptan que Teófimo López sea el campeón indiscutido de los pesos ligeros, tras derrotar por decisión unánime por la unificación de los títulos al ucraniano Vasiliy Lomachenko.

A Teófimo López poco parece importarle la opinión de quienes no lo consideran como monarca de los cinturones, a menos que pelee y derrote a Devin Haney.

De esto y muchas cosas más habló 'The Takeover' durante una entrevista con el portal Fight Hub TV, en donde el boxeador hondureño tocó temas de importancia como una posible revancha ante Lomachenko.

"Lo único que confunde a los que me odian y a los que no quieren asimilarlo es que es verdad, soy indiscutido. Entonces, para aquellos que no quieren asimilarlo, los que dicen que están confundidos al respecto; no, no están confundidos, simplemente no quieren entender que sucedió", explicó Teófimo sobre los comentarios de sus críticos.

Asimismo no olvidó de Vasiliy Lomachenko y las excusas que puso luego de ser derrotado y tener que entregar los tres cinturones que poseía.

“Lomachenko es un peleador tremendo en general; sin embargo no está actuando como un verdadero campeón haciendo esas cosas y diciendo esas cosas. Sigue adelante y eso es todo lo que puedo decir", comentó.

Sin desviarse del tema, 'El Gringo-Catracho' remarcó lo que dijo antes del enfrentamiento con el ucraniano, donde prometió enviarlo de nuevo a las 130 libras.

“Quiero lo mejor para todos, así que creo que para Lomachenko, que vuelva a estar de puntillas y vuelva a las 130. Le dije que lo iba a traer de vuelta a 130 libras y creo que eso será lo mejor para él. No le deseo nada más que una gran carrera por delante, todavía tiene algo de tiempo para hacer algo".

Por último se refirió al motivo por el cual no le dará la revancha a Lomachenko, ya que el equipo del europeo sostiene que el hondureño no quiere una nueva pelea por temor a perder.

"Todo el mundo estaba siendo un idiota conmigo y con mi padre. No querían poner una cláusula de revancha en nuestro contrato. Hay muchas cosas, puedo ensuciarme mucho con esto, pero no lo haré. Voy a mirar para otro lado y estoy buscando cosas mejores y más grandes. Aquí es donde determino mi futuro y cómo será".

Finalizando mandó un mensaje a todos los fanáaticos que lo acompañan y le hacen dedicatorias.

“Voy a salir, seré un fan de los fanáticos. Voy a salir y enfrentarme a todo y a todos por ellos. Porque eso es lo que realmente importa, es la gente".