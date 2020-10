''Quiero ir a casa y revisar la pelea...'': La frustración de Lomachenko tras perder el trono ante Teófimo López

Vasyl Lomachenko ha insistido en que no estuvo de acuerdo con las amplias tarjetas de puntuación en su sorprendente derrota contra Teófimo López, mientras que su promotor Bob Arum estaba tan enojado con ellos que dijo que ''no quiere volver a ver a uno de los jueces nunca más''.

López, de 23 años, conmocionó al mundo del boxeo cuando dominó temprano y terminó con fuerza para ganar una decisión unánime en 12 asaltos para unificar los títulos de peso ligero el sábado por la noche.

Muchos sintieron que el 'gringo catracho' había ganado la pelea, pero se quedaron atónitos por la puntuación en la tarjeta de Julie Lederman, que le dio a Lomachenko solo un asalto en toda la pelea, mientras que los otros dos jueces anotaron el combate mucho más cerca con veredictos de 116-112 y 117-111.

El boxeador ucraniano no lo podía creer, salió muy disgutado del cuadrilatero y criticó la puntuación en la tarjeta de Julie Lederman.''Creo que en la primera mitad tuvo más rounds que yo, pero en la segunda asumí el control y estuve mucho mejor''.

''Quiero ir a casa y revisar la pelea, no puedo comentar mucho sobre eso ahora mismo. Definitivamente no estoy de acuerdo con las tarjetas de puntuación'', sentenció Loma.

Por su parte, Bob Arum no perdonó el trabajo de la jueza: ''López ganó, 7-5 es la forma en que lo anoté. Puedo ver 8-4, esa es una posibilidad. Pero no puedes anotar 11 asaltos a 1 y decir que viste la pelea. Noveno, décimo y undécimo no estuvieron cerca''.

''Aconsejaría a cualquier luchador que tenga que pedirle a la comisión que no nombre a Julie Lederman nunca más'', expresó el promotor de Lomachenko.

Reacción en las redes sociales

En las redes sociales también hubo cierto impacto en la tarjeta de puntuación 119-109. El campeón de peso welter de la OMB, Terence Crawford, tuiteó: ''119-109, fue una buena pelea, pero esa puntuación fue irrespetuosa''.

El exboxeador galés Enzo Maccarinelli publicó: ''Tuve a López 1 arriba, un empate del que no me habría quejado, pero 119-109 es increíble''.

Jamal Herring, el campeón de peso ligero junior de la OMB, también estuvo en desacuerdo con la tarjeta de puntuación: ''Sentí que Teófimo lo logró debido a su actuación en la última ronda, pero no estoy de acuerdo con esa puntuación de 119-109. Ese juez lo tuvo como un golpe total''.