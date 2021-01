Michael Phelps sufre depresión y su esposa clama por ayuda: "No sé qué voy a hacer"

Michael Phelps sigue luchando día a día contra la depresión, enfermedad que está haciendo sufrir a propia familia; incluso, el máximo medallista olímpico, ha pensado en quitarse la vida y ante ello, su esposa rompió el silencio y compartió la difícil que sido lidiar con dicha situación.



“Después de que Vanessa perdió a Kobe, todo lo que pude hacer fue mirar a Michael y decir, ‘¿Podemos ayudarte? Porque si te pierdo, no sé qué voy a hacer.



“He tenido algunos altibajos aterradores. Esta enfermedad nunca desaparece. La historia ha sido siempre la misma: ‘Michael Phelps ha tenido depresión, la ha superado tras someterse a tratamiento, ha recogido un abanico de oros olímpicos en Río y ahora todo será perfecto’. Ojalá fuera cierto. Creer eso es caer en la ignorancia”, explica Nicole Phelps, en entrevista con el diario 'Today'.

"¿Podemos ayudarte? Porque si te pierdo, no sé qué voy a hacer", le preguntó Nicole a Michael.



Phelps cayó en máxima depresión tras anunciar su retiro después de los Juegos Olímpicos de Río en 2016; incluso, se dice que la causante de la enfermedad fue la constante presión que tuvo en su trabajo.



“Había una parte de mí que no quería estar viva”, dijo en su momento el 23 veces campeón olímpico.



"Solía pensar que podía arreglarlo, ser su terapeuta, lo que él necesita. Pero lo que he aprendido es que no puedes responsabilizarte por cómo se siente, no importa cuánto le quieras".



De hecho, ella misma se ha puesto en manos de profesionales que “proporciona las herramientas para poder ayudar a Michael correctamente”.

También ha desvelado cómo sus hijos son el mejor tratamiento para esos malos momentos. "Los chicos quieren estar cerca de Michael cuando tiene un día difícil. Quieren intentar hacerlo feliz, especialmente Boomer porque es el mayor. Así que diremos, 'Hey Booms, papá lo está pasando mal y solo necesita tomarse un momento para estar solo'. Queremos que Boomer entienda que no se trata de él, se trata de Michael".