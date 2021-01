¡No se llevarían a cabo! Juegos Olímpicos de Tokio serían cancelados a causa del coronavirus

El gobierno de Japón llegó a la conclusión de que los Juegos Olímpicos de Tokio deberán cancelarse a causa de la pandemia del coronavirus.

Te puede interesar: Michael Phelps sufre depresión y su esposa clama por ayuda: "No sé qué voy a hacer"



El periódico británico The Times adelanta la información y asegura que la nueva fecha para que se haga el evento en país asiático sea en 2032.



Japón no quiere anunciar la cancelación sin afirmar que tendrán la posibilidad de albergar los Juegos Olímpicos en una fecha posterior.





Todo indica a que no se celebrarán los JJOO y su anunció se podría estar haciendo oficial en los próximos días, por ahora hay que esperar la determinación final.



El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, declaró el jueves que está convencido de que los Juegos Olímpicos de Tokio se disputarán en sus fechas previstas (23 julio-8 agosto de 2021), añadiendo que "no hay un plan B".

LEER MÁS: Marca china que usaba el "Jordan" de diferente forma, obligada a indemnizar al ex NBA



"No tenemos en este momento ningún motivo para creer que los Juegos Olímpicos de Tokio no se vayan a inaugurar el 23 de julio en el estadio Olímpico de Tokio", dijo Bach en una entrevista a la agencia japonesa Kyodo, a seis meses de los Juegos Olímpicos.