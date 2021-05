NBA: Morant y Grizzlies dan el batacazo a Jazz; Suns sorprenden a los Lakers de LeBron con categoría

El regreso de los playoffs en la NBA no decepcionó. Los ocho duelos iniciales de la primera ronda se celebraron el fin de semana, donde fueron los modestos Memphis Grizzlies fueron la gran sorpresa al imponerse ante el mejor equipo de la temporada regular, Utah Jazz.

Conferencia Oeste



El conjunto que tiene como estrella a Ja Morant venció por 109-112 a los Jazz en su casa, quien no contó con su base estelar Donovan Mitchell por lesión. Los osos (9vo) entraron a la postemporada gracias al play-in donde eliminaron a los Warriors de Steph Curry para enfrentar a Utah (1ro).



El sábado, los Dallas Mavericks (5to) fueron capaces de asaltar a Los Angeles Clippers (4to) con un 103-133, en un duelo donde Luka Doncic se despachó con un triple doble (31 pts, 10 rbs, 11 ast). Más tarde, Portland Blazzers (6to) venció con autoridad a Denver Nuggets (3ro) por 109-123; Damian Lillard realizó 34 puntos, al igual que Nikola Jokic de los Nuggets.



Mientras tanto, los actuales campeones, Los Angeles Lakers (7mo), fueron pasados por encima por Phoenix Suns (2do) quien contó con la encendida dupla de Devin Booker y Chris Paul. LeBron y Davis no pudieron evitar la derrota de 99-90, donde no mostraron su mejor versión.

Los Suns le complicaron la vida a los Lakers en Phoenix. Conferencia Este



En el Este se vivió el único encuentro de la primera ronda que se marchó a la prórroga, siendo en el Milwaukee donde los Bucks (3ro) vencieron en el último segundo 109-107 a los aguerridos Miami Heat (6to) quien busca volver a la final de la NBA.



Los Brooklyn Nets (2do) con su poderoso equipo se impuso con categoría por 109-112 a Boston Celtics (7mo) quien tendrá muy difícil superar a Kevin Durant, James Harden y Kyrie Irving para avanzar a semifinales.



El líder, Philadelphia 76ers, tuvo problemas con el octavo sembrado, Washington Wizards, al complicarle el primer juego a los de Joel Embiid, candidato a MVP, quien ayudó a vencer a su equipo por 125-118.



Por último, los queridos New York Knicks (4to), con el Madison Square Garden a reventar, tuvieron un agridulce regreso a los Playoffs al caer en la recta final 105-107 ante los Atlanta Hawks (5to) en la serie más pareja de la ronda.





Así se jugará la segunda jornada de la primera ronda en la NBA



Lunes 24 de mayo: Milwaukee – Heat

Lunes 24 de mayo: Nuggets – Blazers



Martes 25 de mayo: Nets – Celtics

Martes 25 de mayo: Clippers – Mavericks



Martes 25 de mayo: Suns – Lakers



Miércoles 26 de mayo: Sixers – Wizards



Miércoles 26 de mayo: Knicks - Hawks



Miércoles 26 de mayo: Jazz - Grizzlies