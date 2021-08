La pelea de boxeo entre Teófimo López y George Kambosos ya tendría fecha definida

La tan esperada pelea de boxeo entre el hondureño Teófimo López y el australiano George Kambosos podría tener fecha fijada, esto según lo que confirmó Ryan Kavanaugh de Triller a ESPN.

El representante aduce que mandó los contratos este lunes, tanto a López como a Kambosos, para que la pelea por el título indiscutido de peso ligero se desarrolle el 5 de octubre en el Teatro Hulu de New York en el Madison Square Garden.



"Estamos muy entusiasmados con eso: boxeo el martes por la noche en New York", dijo Kavanaugh. Añadió que el pago para ver estará disponible por $19.99 a través de FITE o por $2.99 como parte de una suscripción mensual a Triller.



La fecha límite de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) para que Triller presente contratos y mantenga sus derechos de la pelea es el martes. Ese plazo fue parte de un fallo de la FIB que descartó el plan de Triller de llevar a cabo la pelea el 17 de octubre en Sydney, Australia.

La organización con sede en New Jersey, Estados Unidos, ordenó que la pelea entre el hondureño y el australiano no se pueda organizar en un país que requiere cuarentena. Australia actualmente aplica un período de cuarentena de 14 días.





La lucha por concretar una fecha y un lugar para la pelea por el título indiscutido de peso ligero llevó a una disputa legal entre el manager de López, David McWater, y Kavanaugh. Después del fallo de la FIB, Kavanaugh hizo esfuerzos para mantener la pelea en el Medio Oriente. Al final, se decidió por New York, donde Triller tiene una serie mensual de boxeo los martes por la noche. Debutó a principios de este mes con el contendiente de peso pesado Michael Hunter y una batalla de rap de Verzuz entre The Lox y Dipset.



No habría revancha Teófimo - Lomachenko



El tiempo perdido para mantener la pelea López-Kambosos terminaron con la esperanza de Top Rank de ver nuevamente en el cuadrilátero a Teófimo y Loma en una revancha en diciembre. Vasyl Lomachenko sigue en conversaciones para una pelea del 11 de diciembre contra Richard Commey en New York. López ganará $3.912 millones, el día de pago más alto en su carrera. Hizo $1.35 por la pelea de Lomachenko.



Mientras que George Kambosos, un australiano de 28 años, se convirtió en el desafío obligatorio con una victoria por decisión sobre Lee Selby en octubre. Está listo para ganar $ 2.106 millones, también lo mejor de su carrera.