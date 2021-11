¡Se calentó el Madison! Teófimo López cumple con el pesaje oficial, Kambosos se queda corto

¡Todo está listo! Hoy no habrá nada que detenga la disputa de una de de las peleas más esperadas del año: Teófimo López y George Kambosos combatirán por la corona del peso ligero este sábado en Nueva York.

El teatro Hulu del mítico Madison Square Garden albergará ésta pelea que reactificaría el poderío de 'The TakeOver', que llevará en su short, alma y corazón la bandera de Honduras en el cuadrilátero donde se verá las caras ante el amenazante australiano que busca derrocar al nacido en Brooklyn y obtener los cinturones AMB, OMB, CMB y FIB.

VER: La predicción del papá de Teófimo López sobre la pelea: "Apuesten y se harán ricos"

A poco menos de 24 horas para el combate (el evento inicia 7:00 pm de Honduras), López, de padre y madre hondureña, se medió por última vez antes de la pelea frente a Kambosos, en lo que fue el pesaje oficial donde el 'gringo-catracho' cumplió con las 135 libras establecidas para la contienda; su rival dejó la báscula debajo del límite de la división con 134.4

Como ha sucedido desde abril en el transcurso de las cinco veces en que se cambió la fecha del evento, las estrellas protagonizaron un intenso cruce: intercambiaron miradas feroces y un par de ofensas, habitual en este tipo de escenarios.

Aún tras el pesaje, donde curiosamente ambos estuvieron masticando chicle, Kambosos continuó intimidando a Teófimo, retándolo, a lo que quiso responder, pero fue apartado por los miembros de seguridad. El australiano se mostró ansioso en el careo.

“Él es un pequeño joven deshidratado. Estamos listos para la guerra, les prometo que va a sufrir en esta pelea. Estoy demasiado concentrado, no voy a quitar mi pie del acelerador. Si gano será genial para Australia, ganaré por mi país y mi gente. Sé que cuento con todo su apoyo”, apuntó George Kambosos en el evento.

VER: Las 10 cosas que debes saber de la pelea entre Teófimo vs Kambosos

Teófimo no titubeó y dejó en claro que está en lo TOP del boxeo, por lo que dejará que todo se resuelva en el ring donde será el enfoque de más de cinco mil espectadores.

“Al diablo él y su equipo. Al final del día pueden hablar todo lo que quieran, pero no pueden defenderlo en el ring. Yo me muevo en silencio y lo demostraré. Estoy en mi segunda casa, Denme dos años y seré el rey de Nueva York; ahora soy el príncipe. Quiero decirle a todos que sé que ha pasado un tiempo, pero no me he dejado de preparar un solo día. Vean la pelea, porque se va a terminar rápido. Es una maravilla. Despierten y vean cómo derroto a este tipo rápido”, concluyó López de sangre hondureña.