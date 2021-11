¡Primera medalla para Honduras! Taekwondonista Daniel Martínez brilla en los Panamericanos Junior: atletas en Cali y Valle 2021

Follow @Omar_GM09

Siete disciplinas, 15 participantes y muchas medallas por ganar, esa es la misión de los jóvenes atletas de Honduras en su prueba continental más alta antes de saltar a lo profesional: los Juegos Panamericanos Junior 2021.

Este certamen arrancó el 25 de noviembre, finalizará el 5 de diciembre y tiene como sede a las ciudades de Cali y Valle en Colombia, siendo muchos de sus eventos celebrados en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

En el máximo evento juvenil olímpico en América con edad apta desde los 17 hasta los 22 años, Honduras dejó su huella gracias a la brillante presentación del deportista Daniel Emir Martínez, quien en la categoría +80 kg masculina en taekwondo, alcanzó la medalla de bronce, el tercero en su categoría.

Tras cuatro días de competencia, el peleador ha sido el único galardonado para el país cinco estrellas; quien también estuvo cerca de lograrlo fue el nadador Carlos Manuel Velásquez al quedar en el cuarto puesto en una de sus categorías, 100 y 200 metros mariposa.

Las demás disciplinas en las que Honduras participa en los Panamericanos Junior son el boxeo, levantamiento de pesas, tiro al arco, atletistimo, remo y esgrima. Aquí te dejamos quiénes son los atletas de Honduras en este torneo y la fecha de su participación.

Calendario de Honduras en los Panam Junior 2021

-Viernes 26



Levantamiento de pesas:



Sofia Alemán, 55 KG





Natación:



Michel Ramírez, 200 mariposa

Carlos Vásquez, 200 mariposa



-Sábado 27



Boxeo:



Brayan Salgado, eliminatorias en los 75 kg





Natación



Michel Ramírez, 200 libres

Carmen Vásquez, 200 dorso

Carlos Vásquez, 100 mariposa

Carmen Velásquez, 200 dorso





Tiro



Sthephany Paola Gallo, pistola de aire





-Domingo 28



Natación:

Miguel Siway, 800 libres

Carmen Velásquez, 100 dorso

Michel Ramírez, 800 libres



- Lunes 29

Natación:

Carmen Velásquez, 50 libres, 10 am a 12¡m

Boxeo:



Brayan Salgado, semifinal en los 75 kg, 1 a 5 de la tarde de Colombia.



-Martes 30



Natación:



Michell Ramírez, 1500 libres, 10 am a 12m

Miguel Siway, 1500 libres, 10 am a 12,



- Miércoles 1



Remo:



Wilmer Orellana y Elian Ávila, 2MX Más, 7 a 8 am





-Viernes 3



Atletismo:



Josué Canales, 800 mts planos Más, 3.30 de la tarde

Esther Noemi Padilla, L de a Jabalina, 2:30 de la tarde



Esgrima:



Angie Fabiola Mejía, Florete, 9 am a 3.50 pm



-Domingo 5



Esgrima:



Javier Andrés Chinchilla, Sable Más, 9 am a 3.50 de la tarde