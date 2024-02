¿A qué hora es el Super Bowl 2024? tickets, canal y dónde ver el halftime show de Usher?

Este domingo 11 de febrero, Kansas City Chiefs vs San Francisco 49ers disputarán en el Super Bowl LVIII. El evento se llevará a cabo en el Allegiant Stadium de Las Vegas, el promedio de los boletos oscila en los 9,815 dólares pero una de las ventas más caras son de 88, 860 dólares.

- México: 5:30 PM

- Argentina: 8:30 PM

- España 12:30 AM (12 de febrero)

- Honduras: 5:30 PM

- Colombia: 6:30 PM

- Estados Unidos (Miami): 6:30 PM

Por otro lado, uno de los momentos más esperados es el Show de Medio Tiempo de Usher, donde cantará sus mayores éxitos a lo largo de su legendaria carrera musical. Los fanáticos esperan la colaboración de Justin Bieber por su canción “Somebody To Love”, sin embargo, no se ha confirmado nada.