Bicampeón de la Vuelta El Heraldo: El hondureño Luis López gana la undécima edición de la competencia de ciclismo

“Nunca me confié, pues la carrera se dio desde el inicio. Creo que tras hacer el primer retorno, algunos de los otros competidores decidieron atacar y seguí ese ataque, aproveché y me fui con uno de ellos, pero al final no sé si le pasó algo, pero se quedó. Me tocó hacer la carrera solo y de ahí la idea era mantener un tiempo para ver qué poder hacer en caso de que saliera un percance”, declaró el ciclista.

El otro año le esperan los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, a los que clasificó tras ganar el campeonato centroamericano.

“Fue una carrera bastante dura. Estaba comentando con algunos corredores que el anillo es un terreno bastante cansado, ese sube y baja es revientapiernas y a todos nos pesan los kilómetros, a todos nos pesa ese circuito. Estoy contento de poder volver a tener este título un año más y ahora toca disfrutarlo”, agregó.