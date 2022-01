Brown advierte sobre Hamilton: “No se debe dar por sentado que volverá”

El asunto de la posible retirada de Lewis Hamilton sigue en la Fórmula 1, y es que el piloto británico, después de perder el título en la última carrera de la pasada temporada, mantuvo un silencio sepulcral y no asistió a algunos compromisos a los que obliga al reglamento.

Algunas personalidades en el Gran Circo han mostrado su opinión al respecto, como Bernie Ecclestone, que comentó que no veía al inglés en 2022 en la máxima categoría, o Toto Wolff, jefe de Mercedes, que sigue contando con Hamilton en sus filas.

El CEO de McLaren, Zak Brown, es de los que piensa que el heptacampeón regresará, pero tiene dudas: “No me sorprendería que se retirara, así que no creo que se deba dar por sentado que va a volver”.

“Mi opinión es que va a volver, pero no debemos descartar o no reconocer su frustración, o quizá de hecho aún no haya tomado una decisión”. “Creo que volverá, es un piloto de carreras, está en el pico de su trayectoria”.