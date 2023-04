Campeón mundial de Fórmula Uno amenaza en dejar de competir por los cambios en el formato

El neerlandés dejó ,muy claro que no estará mucho tiempo en la Fórmula Uno si se siguen haciendo cambios en los formatos que no favorecen a los pilotos.

“Creo que eso es mucho mejor para la emoción. Naturalmente, espero que no haya demasiados cambios; de lo contrario, no lo haré, no estaré aquí por mucho tiempo”, declaró Verstappen para Sport TV de Portugal.

CAMBIOS EN EL FORMATO

La próxima carrera, que se llevará a cabo del 28 al 30 de abril en Bakú, la Fórmula Uno va a introducir un nuevo formato para las próximas sesiones de práctica. Todo se trata de ahora probarán con una una y la Clasificación el viernes, el sábado con otra y con el Sprint, ya probado anteriormente, y el domingo con la carrera.

“Si experimentamos un ‘choque’ como en 2014, cuando no tuvimos absolutamente ninguna posibilidad contra Mercedes en el lado del motor, entonces está claro que hay una cláusula de escape”, explicó Helmut Marko, uno de los asesores de la escudería de Max Verstappen.