CONDEPOR fortalece la Lucha Olímpica con importante donativo de implementos deportivos

CONDEPOR realizó una importante entrega de implementos deportivos, material de trabajo y colchones profesionales a la Federación de Lucha Olímpica del Comité Olímpico Hondureño, como parte del fortalecimiento a las distintas disciplinas deportivas del país. Esta acción busca mejorar las condiciones de entrenamiento de los atletas nacionales y potenciar su rendimiento competitivo.

El acto fue encabezado por el subcomisionado Henry Gómez, quien realizó la entrega en nombre de la presidenta Xiomara Castro. Durante su intervención, Gómez expresó el respaldo del Gobierno a los luchadores hondureños, destacando la importancia de acompañar a los atletas en su proceso de preparación rumbo a futuras competencias nacionales e internacionales.