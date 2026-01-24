CONDEPOR fortalece la Lucha Olímpica con importante donativo de implementos deportivos

Con palabras emotivas, el funcionario reafirmó el compromiso institucional de apoyar el desarrollo integral de los deportistas, resaltando el esfuerzo, la disciplina y el sacrificio que realizan diariamente. Asimismo, motivó a los atletas a seguir trabajando con dedicación para representar dignamente al país en las distintas justas deportivas.Esta entrega fue gestionada por la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR), bajo el liderazgo del comisionado Mario Moncada, y refleja el compromiso de la actual gestión presidencial con la transformación y el impulso del deporte hondureño desde la base, fortaleciendo a las federaciones y apostando al crecimiento sostenido del alto rendimiento.