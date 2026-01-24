No Todo es Futbol

CONDEPOR fortalece la Lucha Olímpica con importante donativo de implementos deportivos

Condepor entregó implementos deportivos como material de trabajo y colchones profesionales a la Federación de Lucha Olímpica.

2026-01-24

CONDEPOR realizó una importante entrega de implementos deportivos, material de trabajo y colchones profesionales a la Federación de Lucha Olímpica del Comité Olímpico Hondureño, como parte del fortalecimiento a las distintas disciplinas deportivas del país. Esta acción busca mejorar las condiciones de entrenamiento de los atletas nacionales y potenciar su rendimiento competitivo.

El acto fue encabezado por el subcomisionado Henry Gómez, quien realizó la entrega en nombre de la presidenta Xiomara Castro. Durante su intervención, Gómez expresó el respaldo del Gobierno a los luchadores hondureños, destacando la importancia de acompañar a los atletas en su proceso de preparación rumbo a futuras competencias nacionales e internacionales.

Con palabras emotivas, el funcionario reafirmó el compromiso institucional de apoyar el desarrollo integral de los deportistas, resaltando el esfuerzo, la disciplina y el sacrificio que realizan diariamente. Asimismo, motivó a los atletas a seguir trabajando con dedicación para representar dignamente al país en las distintas justas deportivas.

Esta entrega fue gestionada por la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR), bajo el liderazgo del comisionado Mario Moncada, y refleja el compromiso de la actual gestión presidencial con la transformación y el impulso del deporte hondureño desde la base, fortaleciendo a las federaciones y apostando al crecimiento sostenido del alto rendimiento.

Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.