Donald Trump amenaza a equipo y les pide que cambien el nombre: "sino lo hacen, no haré ningún trato...¡HÁGANLO!"

"Si no cambian el nombre de nuevo al original 'Washington Redskins' y no eliminan el absurdo mote de 'Washington Commanders', no haré ningún trato para que construyan un estadio en Washington. El equipo valdría mucho más y el acuerdo sería más emocionante para todos", indicó.

En diciembre de 2020, la formación de la capital de Estados Unidos abandonó el nombre de Redskins (referencia a la piel roja de los indios nativos estadounidenses), así como su logotipo que mostraba la cabeza con plumas de un hombre indígena en los costados del casco del equipo, que ahora luce una W en mayúscula.