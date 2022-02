$!El entrenador de origen hondureño Brian Flores demanda a la NFL y a tres equipos por prácticas racistas

El entrenador despedido de los Miami Dolphins, Brian Flores, de origen hondureño, demandó a la NFL y a tres de sus equipos el martes, diciendo que las prácticas racistas de contratación de la liga la han dejado racialmente segregada y administrada como una plantación.

La demanda en la corte federal de Manhattan buscó el estatus de demanda colectiva y daños no especificados de la liga, los Dolphins, los Denver Broncos y los New York Giants, junto con individuos no identificados.

Flores fue despedido el mes pasado por Miami luego de llevar a los Dolphins a un récord de 24-25 en tres años. Tuvieron marca de 9-8 en su segunda temporada consecutiva ganadora, pero no lograron llegar a los playoffs durante su mandato.

UNA DEMANDA DE 58 PÁGINAS

En la demanda de 58 páginas, Flores afirma que el propietario de los Dolphins, Stephen Ross, intentó incentivarlo para que perdiera juegos deliberadamente poco después de que fue contratado en 2019, y Ross le ofreció a Flores $100,000 por cada juego que el equipo perdió esa temporada.

Flores alega que cuando el equipo ganó juegos al final de la temporada, el gerente general de los Dolphins, Chris Grier, le dijo que Ross estaba “enojado” porque el éxito de Flores en el campo “comprometía la posición [del equipo] en el draft”.

Además, Flores afirma que Ross lo presionó para que reclutara a un “mariscal de campo destacado” al final de la temporada 2019, a lo que Flores se negó para no violar las reglas de manipulación de la NFL.

BRIAN FLORES SABE QUE PUEDE NO VOLVER A ENTRENAR

“Dios me ha dotado de un talento especial para entrenar el fútbol, pero la necesidad de un cambio es más grande que mis objetivos personales”, dijo Flores en un comunicado publicado por la firma de abogados que lo representa en el caso.

“Al tomar la decisión de presentar la demanda colectiva hoy, entiendo que puedo correr el riesgo de no entrenar el juego que amo y que ha hecho tanto por mi familia y por mí. Mi sincera esperanza es que al oponerme al racismo sistémico en la NFL, otros se unirán a mí para garantizar que se produzca un cambio positivo para las generaciones venideras”, dijo.