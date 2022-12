En piscina olímpica se inaugura el XLIV Campeonato de Natación Piscina Larga Por Puntos 2022

Comenzó el XLIV Campeonato de Natación Piscina Larga Por Puntos 2022. La Federación Hondureña de Natación está realizando un torneo de en las instalaciones de la Villa Olímpica, Tegucigalpa, Honduras.

Entre los equipos participantes: Municipalidad de San Pedro Sula, Barracudas, Delfines Mayas, Club Tiburones, Brazabola, Gators, HDF, Delfines Sampedranos, AJ Swim Team y Estrellas Marinas.

CATEGORÍAS

Pre Infantil

Infantil

Infantil B

Juvenil A

Juvenil B

Seniors

JORNADAS

Primera Jornada 7:00 a.m. Calentamiento 8:15 a.m. Reunión de jueces y entrenadores 8:30 a.m. Inicio de competencia.

segunda jornada: 2:00 p.m. Calentamiento 3:00 p.m. Inicio de competencia viernes 2 de diciembre del 2022.

Viernes 2 de Diciembre del 2022: Tercera jornada: 7:00 a.m. Calentamiento 8:30 a.m. Inicio de competencia

Cuarta jornada: 2:00 p.m. Calentamiento 3:00 p.m. Inicio de competencia sábado 3 de diciembre del 2022.

Sábado 3 de Diciembre del 2022: Quinta jornada: 7:00 a.m. calentamiento 8:00 a.m. Actos de inauguración 8:30 a.m. Inicio de competencia.

Sexta jornada: 2:00 p.m. Calentamiento 3:00 p.m. Inicio de competencia.