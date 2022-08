Fórmula Uno 2023: Pilotos, asientos y rumores confirmados de la próxima temporada

A mitad de la temporada 2022, la parrilla para el mundial 2023 de Fórmula 1 va cobrando forma y ya está bastante definida, a falta de pocas dudas.

Por un lado hay pilotos que tienen contrato a largo plazo y que en 2023 tienen su futuro asegurado, como Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Fernando Alonso o Carlos Sainz, y por otro hay pilotos que tienen que asegurarse aún un asiento.

Mira cómo está el mercado de pilotos y equipos para la F1 2023, con las noticias oficiales y los rumores.

Pilotos y equipos para la temporada 2023 de Fórmula 1: así está la parrilla

Mercedes, pilotos confirmados para 2023

Lewis Hamilton

George Russell

Durante 2021, Lewis Hamilton renovó con Mercedes hasta finales de 2023, y el británico, que ha asegurado que tiene ganas y fuerzas para seguir más años, disputará una temporada más con el equipo. Será compañero por segundo año consecutivo de George Russell, que a finales de 2021 firmó un contrato por varias temporadas.

Red Bull, pilotos confirmados para 2023

Max Verstappen

Sergio Pérez

Los dos pilotos de Red Bull tienen contrato con el equipo para 2023. Verstappen renovó en 2022 hasta finales de 2023, y probablemente pronto llegará otra renovación entre un equipo y piloto que son uña y carne y que van camino de su segundo mundial. Sergio Pérez, tras firmar un contrato para 2021 y luego renovar un año más para 2022, se ganó con un gran inicio de temporada una renovación por dos años, hasta 2024.

McLaren, pilotos confirmados para 2023

Lando Norris

Dudas con Daniel Ricciardo

Antes de empezar la temporada 2022, Lando Norris logró renovar con McLaren para 2025 y es el piloto número 1 del equipo. Daniel Ricciardo tiene contrato para 2023, pero su futuro no está nada garantizado. El piloto insiste en que estará con McLaren en la F1 2023, pero siguen los rumores de su posible salida. No está rindiendo como se esperaba y McLaren tiene una gran cartera de jóvenes pilotos para todas sus categorías, por lo que no está asegurado que vayan a apostar por Ricciardo en lugar de darle un asiento en F1 a jóvenes como Pato O’Ward, Alex Palou (si resuelve su pleito con Chip Ganassi) o incluso Colton Herta (si Andretti no entra en F1 con su equipo).

Ahora mismo, lo más probable es que en 2023 Ricciardo mantenga su asiento y que uno de esos jóvenes desembarque en la categoría junto a Norris en 2024.

Aston Martin, pilotos confirmados para 2023

Fernando Alonso

Lance Stroll

El puesto de Lance Stroll está asegurado en Aston Martin literalmente hasta que él y su padre, propietario del equipo, quieran. Estará en la F1 2023 con los de verde.

Y tras el anuncio de retirada de Sebastian Vettel para 2023, Aston Martin sorprendió con el fichaje bomba de Fernando Alonso, que disputará con los de Silverstone el siguiente curso y varios más con un contrato multianual.

Alpine, pilotos confirmados para 2023

Esteban Ocon

¿Oscar Piastri?

Fernando Alonso y Ocon acababan contrato con Alpine al final de la temporada 2022, y mientras Esteban Ocon ya renovó hasta 2024, Alonso se marcha a Aston Martin. Eso abrió la puerta y a su vez solucionó un quebradero de cabeza para Alpine, que recurrió a su propio joven talento Oscar Piastri, campeón de la Fórmula 2 en 2021, para ocupar el hueco del español. Sin embargo, solo unas horas después de su fichaje, el mismo australiano desmintió haber firmado por el equipo francés.

Charles Leclerc y Carlos Sainz serán compañeros de equipo por tercera temporada consecutiva en Ferrari en 2023. El monegasco, por el que Ferrari apostó todo, tiene contrato hasta 2024, mientras que Sainz, en abril, logró renovar por dos años más, también hasta finales de 2024.

AlphaTauri, pilotos confirmados para 2023

Pierre Gasly

La renovación de Pérez por Red Bull cerró la puerta a Gasly, que se aseguró un asiento en AlphaTauri para la temporada 2023 de F1. Su compañero Yuki Tsunoda no tiene contrato aún, y Tost dijo que no puede garantizar que siga en 2023. Es la opción más favorable por la ausencia de jóvenes talentos de Red Bull con nivel F1, y porque el japonés aporta bastante fuera de la pista en materia de patrocinadores, pero no hay nada firmado.

Alfa Romeo, pilotos confirmados para 2023

Valtteri Bottas

Guanyu Zhou

Una situación parecida es la que hay en Alfa Romeo, donde Valtteri Bottas firmó un contrato por varios años y se espera que Zhou, también un importante activo en materia económica, siga. Sin embargo, no está cerrada la alineación aún.

Haas, pilotos confirmados para 2023

Realmente ni Mick Schumacher ni Kevin Magnussen, sustituto de última hora de Mazepin para 2022, tienen contrato el próximo año, aunque ambos parecen contar con muchas opciones de continuar.

Williams, pilotos confirmados para 2023

Alex Albon

El propio Albon descartó que buscase otro equipo para 2023, y seguirá en Williams. De hecho Jost Capito, director de la estructura, aseguró que Albon no se iría a ninguna otra escudería que le hiciera una oferta al tailandés. Y un día después del ‘lío Piastri’, anunciaron que renovaban a Alex Albon por varios años.

La presencia de Nicholas Latifi en el equipo en 2023 está casi descartada, y tras no poder hacerse con Oscar Piastri cedido de Alpine, presumiblemente y si logra la superlicencia (está en ello), Williams podría apostar por su joven Logan Sargeant.

