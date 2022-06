¡El futbolito sigue en ascenso en Honduras! Nace academia de futsal profesional en San Pedro Sula

El costo de la matrícula tendrá un precio de 600 Lempiras, mientras que la mensualidad estará costando 350 Lps. Las clases se estarán desarrollando en el Polideportivo de UPN de San Pedro Sula.

Por su parte los horarios serán los siguientes: sábados de 7 a 8:30 am (U 8), sábados de 8:30 a 10 am (U 10), sábados de 10 a 11:30 am (U 12), miércoles y viernes de 2 a 3:30 pm (U 14 y U 16).

Además de formarse como jugador profesional de futsal, uno de los incentivos es que los participantes podrán obtener becas de estudios.