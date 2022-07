Hondureña Daniela Obando juega al tenis profesional con cuatro meses de embarazo, es toda una tradición familiar

La tenista profesional habló con DIEZ sobre el antecedente que está marcando en el mundo del deporte y destacó que tiene el aval médico para divertirse dentro de las canchas. “Jugar por el país siempre ha sido y será motivación para mí. Mi embarazo me sorprendió, pero también me emocionó”, inició contando Daniela.

Daniela Obando se robó las miradas en el primer día de la competencia cuando enfrentó a su oponente costarricense y ganó el singles 6-4, 3-6 y 6-0 y luego jugó el dobles junto a su hermana Alejandra, llevándose el triunfo con un 7-6 y 6-4. Frente a las uruguayas no vio acción y este miércoles vuelve a la acción frente a Barbados.

“Yo consulté con mis doctores acerca de competir mientras estaba embarazada y me dijeron que no tenía ningún problema, siempre y cuando sea con precaución. Entonces yo seguí preparándome de la mejor manera posible, cuidando a mi bebé y tratando de llegar de la mejor forma posible a República Dominicana”, afirmó con mucho orgullo.

En la familia Obando esta historia se vuelve a repetir, Daniela recordó que su madre Raquel también jugó al tenis embarazada y espera algún día que su hija, que viene en camino, disfrute al escuchar las historias.

“Mi familia siempre me apoyó y se pusieron muy contentos. Sobre todo porque mi mamá también estaba compitiendo por Honduras cuando estaba embarazada de mí, entonces estamos repitiendo la historia”, dijo con alegría la tenista catracha.

Y agregó: “También el saber que iba a ser una experiencia muy bonita y única me dio más motivación. Espero algún día poder ver a mi hija competir por Honduras, igual que lo hice yo”. Su padre Elvin Obando es el entrenador y el capitán de la selección masculina.

Daniela no ha sentido ningún tipo de problema ante las exigencias de dos juegos que ha disputado. “Gracias a Dios no. Solamente cansancio que es muy normal, pero me sigo alimentando bien, descansando y jugando cuando sea necesario. Gracias a Dios mi equipo se ha preparado muy bien, y todas han dado lo mejor”.