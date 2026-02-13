Hyundai Palisade HEV 2027 llega a Honduras respaldada por prestigiosos premios internacionales

Excel, distribuidor oficial de Hyundai en Honduras, presenta la completamente nueva Hyundai Palisade 2027 HEV, la SUV insignia de la marca que llega al país como un referente en su segmento, combinando motorización híbrida avanzada, tecnología centrada en el usuario y un diseño premium, respaldado por reconocimientos internacionales.

Dentro de las novedades de la completamente nueva Palisade 2027 HEV, se encuentra el sistema híbrido avanzado de Hyundai, con motor 2.5 turbo de próxima generación, que mejora significativamente los sistemas tradicionales gracias a su innovador diseño de doble motor, complementado con frenado regenerativo optimizado y Stay Mode, ampliando la autonomía eléctrica, maximizando la eficiencia de combustible.

Desde su lanzamiento global, la Hyundai Palisade ha sido ampliamente reconocida por expertos y organismos especializados.