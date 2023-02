Jesús y Eliab Salazar, dos hondureños de oro que sueñan con ser campeones mundiales de boxeo

“Entre nosotros dos nos subíamos y nos metíamos golpes como que no éramos hermanos y a los entrenadores no les gustaba porque nos decían que éramos hermanos y no nos podíamos tirar así. Pero ya después entendimos y cuando nos ponían con otros lo que nosotros hacíamos es que ya no nos tirábamos duro y al otro era al que le íbamos a arrancar la cabeza”, añadió entre risas Jesús.

“Gracias a Dios por el tiempo que estuve boxeando y la formación que he recibido en la UNAH me ha servido bastante para poder apoyar a mi hermano”, señala, pero a la vez reconoce que esta no es una labor nada fácil.

“Hay algo que me gusta de Jesús y es que él es alguien que nunca se da por vencido y eso me ha motivado a seguirlo apoyando y como entrenador he aprendido mucho y he desarrollado muchas habilidades con él, entonces enseñando es como se aprende”, añadió un orgulloso Eliab.

“A mí me gusta trabajar con mi hermano, tengo confianza en él, de hecho aquí en Houston no me gusta más entrenar con alguien que no sea él. Me gusta cómo Eliab trabaja, hay una conexión entre él y yo que es bastante importante y es por eso que formamos un buen equipo y cuando estoy en mi esquina él y yo nos entendemos tan bien”, indicó Jesús.

Catrachos de oro

Luego de representar a Honduras en diferentes competiciones boxísticas a nivel nacional e internacional, Jesús y Eliab decidieron emprender una aventura hacia Estados Unidos en búsqueda de nuevas oportunidades para seguir adelante.

Desde hace tres años ambos radican en el país norteamericano, en donde relatan que los inicios no han sido fáciles, sin embargo, poco a poco han salido adelante y han sabido combinar sus facetas laborales y deportivas.

Pero antes de subir al cuadrilátero a nivel profesional en un país que se caracteriza por ser sede del boxeo de primer nivel, Jesús reconoce que estuvo cerca de dejar lo que tanto le apasiona por centrarse en su trabajo.

“Llegó algún momento en que me dediqué tanto al trabajo que me tocó parar el boxeo, esos momentos en donde yo me frustraba la vida, yo siempre he tenido algo y es que mi corazón me dice que puedo lograr algo y es por eso que no me he retirado del boxeo, porque hay algo ahí que no me deja tranquilo”.

“Si yo digo que no voy a seguir boxeando eso no me deja en paz, todos los días me enojo y me digo a mí mismo que tengo que seguir, porque en la cabeza tengo una voz diciéndome ahí tú lo vas a lograr, tú puedes, tú tienes talento y eso me impulsa a seguirlo intentando”, añadió.

Tras lograr organizar su tiempo y retomar esa pasión que tanto ama, Jesús relató su sacrificio diario, indicando que la jornada para él inicia a muy tempranas horas de la madrugada cuando él va al gimnasio a entrenar y posteriormente irse a su jornada laboral para posteriormente regresar al que ya es su segundo hogar a seguir practicando y mantener así el deseo de cumplir su sueño.

Para Eliab, el tiempo convivido en el gimnasio y el trabajo es algo muy fundamental para su carrera.

“Nos sirve bastante el que nosotros estemos juntos trabajando, que yo trabaje a la par de él porque veo como hay días cargados aquí en Texas, hay días de temperaturas altas, todos esos son factores que debo tomar en cuenta a la hora de planificar y por eso creo que nos beneficia bastante que siempre pasemos juntos en el trabajo, en los entrenamientos, por eso creo que por los momentos estamos haciendo un buen equipo”.

Con ya tres años en Estados Unidos, en este 2022 Jesús Salazar, mejor conocido como “El Catracho de Oro” ha disputado dos combates profesionales por medio de la promotora The Boxing Showcase, los cuales han saldado con decisivos triunfos para el hondureño.

El primero fue un nocaut con un compatriota, Jorge Luis “El Chele” Munguía, a quien con su imponente pegada doblegó en el segundo round tras un certero gancho a la boca del estómago.

El segundo triunfo para Salazar fue más trabajado, ya que la decisión de los jueces terminó favoreciéndole para imponerse ante el estadounidense Ricky Evans, contra quien tanto él como su entrenador reconocen que se les complicó mucho desde el primer asalto, sin embargo, lograron corregir su estrategia y ser los vencedores.

Con la tercera pelea a sus puertas, ahora Jesús y Eliab divisan en el horizonte un 2023 en donde esperan seguir cosechando triunfos y seguir consolidándose en la élite del deporte de los guantes.

El hecho de pelear en Estados Unidos ha sido motivo de orgullo para “El Catracho de Oro”, quien no puede evitar pensar en su tierra natal tras sus exhibiciones en los cuadriláteros.

“Cada pelea que hacemos nos sentimos felices por Honduras, por mí, por mi familia, porque sabemos que estamos haciendo bien las cosas y sabemos el sacrificio que hemos hecho para llegar hasta ese día de la pelea, lo que tenemos que bajar de peso, mi dieta y cuando llegamos a la pelea y logramos ganarla es una felicidad que no logró describirla. Cuando es una pelea dura como la última nos da más emoción y alegría”.

Por su parte, Eliab como todo buen entrenador relata lo mucho que le satisface ver a su pupilo triunfar tras un combate, asegurando que muy pronto se convertirá en un boxeador de élite e incluso llegará a ser campeón mundial.

“Para mí es una satisfacción bastante grande, porque yo siempre he tenido la certeza que mi hermano tiene un tremendo talento y tengo la seguridad de que en un futuro va a ser un campeón mundial”.

Habiendo superado dificultades como la cancelación de peleas, ausentarse de su trabajo y costear sus carreras, el dúo dinámico no para de soñar y tiene claro su objetivo, convertirse en un equipo capaz de llevar a lo más alto a un boxeador nacido en Honduras.