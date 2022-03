$!Josec “El Escorpión” Ruiz cumplirá su sueño y peleará en el Madison Square Garden de Nueva York

“Estoy agradecido con Dios y mi equipo de trabajo por esta oportunidad, por la confianza depositada en mí para esta pelea con Top Rank , me siento físicamente listo y motivado. Es una bendición poder cumplir el sueño de todo boxeador al mostrarme en el Madison Square Garden, de hecho, hace muchos años, cuando nadie creía en mí, le compartí a unos jóvenes que algún día pelearía en MSG y aquí estoy, a las puertas de lograrlo”, aseguró Josec , desde Miami donde se prepara.

“Te llena de orgullo y felicidad el saber que saliste de un país donde no existe apoyo a este u otros deportes y tu de alguna manera logras ciertos objetivos que se le niegan a otros atletas por falta de ayuda. Solo con llegar, para mí, es algo demasiado grande ya que en Honduras hay mucho atleta talentoso y es difícil que puedan competir a este nivel sin tener quién les respalde”, agregó Ruiz.

“Me han preparado para saber cómo manejarme defensivamente y cómo hacerle daño, el posee un gran nivel técnico, pero nosotros vamos a demostrar lo nuestro”, aseveró el púgil nacional.

Esa velada contará con un elenco netamente puertorriqueño con Edgar Berlanga como protagonista.

¿Deseas aguarles la fiesta a los boricuas derrotando al invicto “Moncho” Lebrón? “Sé que es una noche boricua, pero iré a hacer mi trabajo, no me importa que estén celebrando, voy a hacer mi labor con la confianza puesta en ganar mi pelea.

Henry Lebrón es un prospecto que ha tenido un rápido ascenso en el boxeo, Top Rank probará de qué esta hecho, ante un rival convencido que puede derrotarle y utilizarlo como trampolín para buscar sus objetivos. Rápido, especialista en utilizar su distancia, gran movimiento de piernas son algunas de las características de Lebrón, el ‘Escorpión” asegura tener un plan para contrarrestarlo.

“Es un rival que su récord muestra que está invicto, pese a ello, creo que no ha enfrentado peleadores que presionen y que le exijan por lo que considero que enfrentarse a mí va a ser una prueba de fuego para él”, enfatizó Ruiz.

¿Consideras que estas empresas del boxeo te están utilizando para mejorarle el récord a un joven prospecto como Lebrón?

“Eso suele pasar, es una práctica muy común, pese a ello, las ganas no se pueden medir, me estoy preparando para ganar, entiendo que en ocasiones las cosas no se dan, pero independientemente del rival y circunstancia, nos preparamos para ganar, luchamos por la victoria y si gano, muchas cosas buenas llegarán en lo deportivo y lo económico, la oportunidad está allí porque aún sueño con ser campeón mundial y vamos a seguir luchando hasta que Dios nos de fuerzas y oportunidades.

¿Qué mensaje le envías a la comunidad hondureña en Nueva York?

“Sería genial que me vinieran a apoyar y sentir presencia catracha en las gradas aunque sea noche boricua, pero podemos hacerla nuestra velada, ojalá pudieran llegar, con dos hondureños que asistan se siente como si fuéramos cienes porque tenemos un “galillo” enorme, les espero, me dará mucho gusto verlos.

“Uno se alimenta durante la pelea de los aplausos, palabras de aliento, la energía del público, aparte de eso, representa un compromiso enorme el saber que ellos andan buscando la satisfacción de lograr la victoria, esa alegría de ellos lo impulsa a uno en los momentos difíciles de la pelea. Al final del combate espero verme victorioso, detrás de mi hay un país que apoya, mi esposa, mi hija y muchos más”, cerro Ruiz.