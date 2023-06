San Salvador 2023: Guatemala da la sorpresa al derrotar a Costa Rica y es líder en el grupo que comparte con Honduras

Guatemala derrotó 1-0 Costa Rica, en el primer partido del Grupo B en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.



Previo al inicio del partido pasó lo que ya se había anunciado hace unas semanas y es que el himno de Guatemala no se entonó y tampoco jugó con un uniforme no tradicional, sino que la Bicolor se vistió como Centro Caribe Sports, debido a que la delegación nacional no participa como Guatemala debido a la suspensión que el Comité Olímpico Internacional le impuso al Comité Olímpico Guatemalteco.