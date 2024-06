Julio Horrego, el segundo atleta de Honduras que estará los Juegos Olímpicos de París: “El objetivo es la medalla”

Sí, estoy saliendo de esta competencia en Mallorca, España, que es parte de la preparación para los Juegos Olímpicos y honestamente me siento muy bien, preparado física y mentalmente. Estoy es busca de una semifinal y final, son los objetivos.

Muy feliz y orgulloso de ser catracho, estoy agradecido con Dios. Me ha llevado a este nivel donde estoy, sin Dios no sería nada en este deporte.

Su marca de 2:14.15, el otro objetivo para mejorar en París 2024.

Correcto, es un objetivo y establecer un nuevo récord nacional para Honduras. Quiero llegar a esas preliminares y dar el paso a semifinales, luego empujar hasta la final.

¿Para la natación hondureña qué significa este logro?

Creo que hemos llegado como todos, a un nuevo nivel. No quiero que se diga solo de mí, no se le quita a los nadadores hondureños que hen llegado a niveles altos. Se menciona que rompieron más de 10 récords en Honduras. Me siento feliz.

¿Desde cuándo representa a la natación de Honduras?

Desde el 2014, tenía 14 años y participé en México.

¿Te gustaría ser el abanderado de Honduras en la ceremonía de inauguración?

Me encantaría mucho, pero no sé quién se lo darán el privilegio. Tuve el honor en Tokioy me sentí feliz. A quien nombre el Comité Olímpico lo respetaré.