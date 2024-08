Kevin Mejía y su agradecimiento a CONDEPOR tras su participación en París 2024

“El luchador catracho Kevin Mejía, tras su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, agradece al comisionado Mario Moncada, quien a través de CONDEPOR ejecuta la agenda deportiva del plan bicentenario de la Presidenta Xiomara Castro De Zelaya, por el apoyo que este gobierno socialista-democrático ha brindado a él y al deporte en general por medio del Comite Olímpico Hondureño”, compartió CONDEPOR en sus redes sociales.

“El gobierno le dio el apoyo al Comité Olímpico, es algo muy importante que se siga apoyando bastante, nosotros en el país tenemos bastantes deportistas de alto nivel”, comentó.

Agregó: “No me reflejo en mí, me reflejo en mis compañeros, me reflejo en deportistas de otras disciplinas. He escuchado que habrá más proyectos, espero se ejerza de la mejor manera, nosotros tenemos que dar los resultados”.

