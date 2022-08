¡Lamentable! Novak Djokovic será baja del ATP de Cincinnati y podría perderse el Abierto de Estados Unidos por no vacunarse contra el covid-19

Es por ese mismo motivo que el serbio se ausentará del Abierto de Estados Unidos, el último torneo Grand Slam del año, que empieza el 29 de agosto en Nueva York. Djokovic, de 35 años, ha ganado 21 torneos majors, uno menos que Rafael Nadal quien tiene el récord en la rama masculina.

El tenista balcánico ha dicho que no se vacunará en contra de la enfermedad causada por el coronavirus, incluso si eso le impide participar en ciertos torneos. No jugó el Abierto de Australia en enero, luego de ser deportado del país por no estar inmunizado.

Tampoco ha podido jugar en dos torneos en Estados Unidos este año, junto con el de Montreal esta semana.

Los extranjeros que no están vacunados no pueden ingresar a Canadá o Estados Unidos. El torneo de Cincinnati emitió un comunicado anunciando la baja de Djokovic por “restricciones de viaje”.