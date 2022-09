LeBron James dedicó unas palabras a Serena Williams por su retiro: “Eres la más grande de todos los tiempos por lo que has hecho por el deporte del tenis”

“¡Wow!, ¿Por dónde empiezo? En primer lugar, puedo comenzar felicitándote por una carrera increíble. Eres una GOAT (la más grande de todos los tiempos); lo que has hecho por el deporte del tenis, lo que has hecho por las mujeres y lo que has hecho por la categoría de deporte, punto, no tiene precedentes. Ha sido un honor ver tu viaje”, partió señalando el Rey.

En la misma línea, LeBron sentenció que “ha sido un honor verte conquistar todos los objetivos que te has propuesto, verte batir récords, verte ser increíble y trascendente, no solo en la cancha de tenis, sino también fuera; solo quiero darte las gracias por ser una inspiración para tantos y nunca ponerte ahí donde no sentías que eras el mejor. Ganar, perder o empatar, no importaba, todos sabíamos que Serena es la mejor”.