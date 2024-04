Los combates más esperados de la UFC en 2024

El 2024 está cargado de combates que prometen sacudir el octágono y dejar a los fans al borde de sus asientos. Si el 2023 fue un año épico, con batallas que serán recordadas por mucho tiempo que elevaron al máximo nivel a varios peleadores, lo que se viene no se puede describir, aún.

Desde enfrentamientos que son verdaderos choques de titanes hasta revanchas que han estado hirviendo a fuego lento, hemos hecho un recuento de los duelos más explosivos que no te puedes perder este 2024 y que te acerca un análisis de Betway, el especialista en apuestas de UFC.

Jon Jones vs. Israel Adesanya

La pelea que ha dominado los foros y las redes sociales por años, la tendremos finalmente. Jones, el rey indiscutible de los semipesados sube de categoría para enfrentar al campeón de los pesos medianos, Adesanya, una estrella que ha crecido de manera impresionante, y que podría ser una de las peleas más importantes en la historia de la UFC. Sin duda, una guerra de palabras que se convertirá en una guerra de puños.

Khabib Nurmagomedov vs. Georges St-Pierre

Otro de los combates que todos han estado esperando. Dos leyendas de diferentes eras chocarán en un enfrentamiento que se siente como sacado de un videojuego. Khabib, el águila de Dagestán, regresa del retiro para enfrentarse al icónico GSP en una batalla que definirá sus legados.

Conor McGregor vs. Tony Ferguson

El chico malo de Irlanda, McGregor, se enfrenta al impredecible y siempre emocionante Ferguson. Ambos peleadores son conocidos por su habilidad para vender una pelea y, aún más importante, por entregar espectáculos legendarios dentro del octágono. Esta pelea es garantía de fuegos artificiales.

Francis Ngannou vs. Ciryl Gane

Una pelea que pondrá frente a frente a la potencia bruta contra la técnica refinada. Ngannou, con su poder devastador, contra Gane, el estratega cerebral. Seremos testigos de una colisión de estilos que promete ser una lección de lo que hace grande a este deporte.

Amanda Nunes vs. Valentina Shevchenko III

La trilogía que todos los aficionados al MMA femenino han pedido y esperado. Nunes, la leona, contra Shevchenko, la bala. Dos de las peleadoras más dominantes de la historia se enfrentan para resolver de una vez por todas quién es la mejor.

Rose Namajunas vs. Weili Zhang II

Su primera pelea fue una demostración de habilidad y corazón. Ahora, Namajunas y Zhang volverán a encontrarse en el octágono para una revancha que tiene todos los ingredientes para superar a su predecesora.

Max Holloway vs. Alexander Volkanovski III

Dos guerreros que ya se conocen muy bien y que han entregado dos peleas memorables. Holloway busca recuperar su trono, mientras que Volkanovski quiere demostrar que es el mejor peso pluma del mundo.

Y no podemos olvidar lo que tiene preparado la UFC para México, con combates estelares como Brandon Moreno vs Amir Albazi y Yair ‘Pantera’ Rodríguez vs Brian Ortega, que seguramente encenderán la pasión de los aficionados aztecas.

El 2024 será un año de emociones fuertes, de hazañas atléticas y de momentos que quedarán grabados en la historia del deporte.