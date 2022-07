Mario Moncada le responde a Nasralla tras el zafarrancho en la Villa Olímpica: “Esta guerra la ha iniciado Salvador”

Moncada asegura que le ha sorprendido la denuncia: “Yo no estaba, andaba en Serbia y presentó una denuncia en el Core 7 y llegaron para que presente a todos los empleados y van para el mamo todos”.

Nasralla no se quedó con las manos cruzadas y puso la denuncia antes las autoridades de la Policía Nacional y ha exigido que sean castigados los que generaron dicha agresión.

También contó que: “Hoy llegó un ingeniero a mí oficina y me dijo que él se dio cuenta que irían a dar ese espectáculo, agarré un bate y yo fui el que quería darle un batazo a Salvador, ya me tiene hasta acá”.

El ex árbitro asegura que desde su nombramiento en el cargo, “me pasaba invitando a su oficina y nunca quise ir, yo jamás me he equivocado con él. Le dije que si quería llegara a mi oficina y lo hizo con los inventores del deporte”.

También, Mario Moncada ha revelado lo que Nasralla le dijo.

“Yo jamás he estado en contra de tu nombramiento, yo te conozco, sos un honorable de este país, un árbitro intachable que denunciaste lo que tenías que decir, el problema es que Xiomara no me preguntó a mí”, contó Mario.