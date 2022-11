Mauricio Dubón revela las actividades que hará en su regreso a Honduras y sus sentimentales recuerdos

“Que vayan porque cuando yo crecí nunca miré actividades así y como me gusta ayudar, aprovecho a dar este mensaje estando enfrente de las cámaras y microfónos. El 100% de las ganancias serán para las dos fundaciones. Será una noche olvidable ya que, aunque la mayoría gente no sabe, llegarán varias figuras, habrá shows y música buena”.

“Diferente nada porque vuelvo al mismo lugar donde me críe. Es muy bonito tener todas cámaras enfocándome y aprovecharlas para algo bueno como la cena benéfica donde recuadaremos lo máximo que hemos alcazando. Lo mejor que me ha traído (ganar) la Serie Mundial es que puedo ayudar a las personas”.

Los niños de Honduras ya no quieren ser como las grandes figuras de la MLB, sino que Mauricio Dubón.

“Es increíble porque creciendo yo nunca tuve esa imagen de a quién poder seguir. Ahora tengo esta responsabilidad en la que los niños me ven actuar dentro y fuera del campo, así como hacer eventos como la cena benéfica, donde enseño a aprovechar la posición de uno para hacer cosas buenas. La misión siempre ha sido tratar de ayudar más al beísbol en el país y más ahora que las cosas salen como uno quiere, por lo que la cena solo es un comienzo. Que los niños vean que lo logré saliendo del lugar donde ellos están; es difícil, pero no imposible”.

Objetivos a futuro

“Mis retos son seguir haciendo lo mismo, mantenerme saludable porque es opara mi eso es fundamental en este deporte. Para los jóvenes de Honduras que sueñan con jugar en Grandes Ligas, gracias a Dios que ellos me ven ahora y saben que no es imposible. Nunca se rindan. Esto parece un sueño, y yo soñaba con esto y sabía que podría lograrlo”.

Recuerdos sentimentales

“Cuando estoy dentro del campo de juego, me pone sentimental los recuerdos de cuando vivía en la Colvisula y me iba en bus hasta La Lima para poder entrenar, a veces iba solo y algunos se reían por ello, pero sabía que daría resultado. Dios me ha puesto en esta posición para poder ayudar a la gente como con la cena.

Después de entrenar guardaba dinero de la comida, 10 lempiras, para comprar churros y fresco y no cenaba en la casa ya que estaba lleno (risas). Me puse a llorar por eso cuando gané la Serie Mundial porque todo dio resultado. Todos mis recuerdos de niño no se me olvidan.

La familia que me adoptó en Estados Unidos tienen mi respeto, son mi mamá y papá, incluso fueron a la Serie Mundial. Gracias por el apoyo que me dieron, me enseñaron a ayudar a la gente y se está reflejando ahorita. Tratamos de aprovechar este momento para ayudar a más de cinco mil personas entre las dos fundaciones.”