La bonita historia de Luis Pedro Villeda, seleccionado guatemalteco de sóftbol, con el hondureño Mauricio Dubón

“Llegó con la Selección de Honduras a vernos jugar, en el juego final nos enfrentamos Guatemala ante Honduras y terminó el partido con un jonrón mío. Quedamos campeones centroamericanos. Al salir del juego Mauricio se quiso tomar una foto conmigo y platicando ahí me contó su historia. Muchos de mis amigos en Guatemala sabían quién era porque lo habían firmado”, contó Luis Pedro.

El guatemalteco estuvo presente este martes en el partido de los Astros ante Chicago Cubs en el Minute Maid Park de Houston. Aseguró que solo viajó para ver tres partidos del hondureño.

Luis tuvo la oportunidad de compartir con Mauricio Dubón en la espectacular cancha de los Astros y aprovechó a sacar algunas fotografías que sin duda quedarán para el recuerdo.

“Ya son años de conocerlo, años de contactos, hemos llegado a sus torneos benéficos en San Pedro Sula, hemos tenido una buena relación, nos comunicamos con él y nos tiene aquí adentro del campo”, contó emocionado.

Lo curioso de todo es que Luis Pedro, cuando conoció a Mauricio Dubón, no sabía que era jugador de las Grandes Ligas, que había sido seleccionado en el draft del béisbol.

“Yo no sabía, me dijo un amigo en el campo ‘esa foto va a valer. ¿No sabes quién es con el que estás?’ Pues no le dije. Ahí ya me contaron que era Mauricio Dubón, que había sido firmado por Boston. Quedé impresionado y me puse a platicar con él, tuvimos una plática larga ahí en el campo en Guatemala”, relató.