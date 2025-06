Este gran momento a la ofensiva ha derivado 19 carreras anotadas y 18 impulsadas. Algunas han sido claves para desamarrar partidos que se les han complicado a los de la Ciudad Espacial y que los han llevado a conseguir triunfos in extremis.

-Cambio en la mecánica de bateo: Mauricio Dubón habló hace unos días para un medio de comunicación estadounidense y reveló que ha realizado algunos cambios para mejorar su mecánica de bateo respecto al inicio de temporada, regresando a uno de sus principales fuertes como es el contacto con la pelota.

"Al principio, me concentraba en intentar batear fuerte y no me funcionaba. Intentaba chocar la pelota con todas mis fuerzas. Bateaba abierto, de hecho, bateaba más suave. Mi fuerte es ir al jardín derecho, subir por el centro del campo, y de vez en cuando consigo un buen jonrón", mencionó.

-Madurez deportiva y personal: Desde el día de su debut en el año 2019 con los Milwaukee Brewers, "Duby" ya cuenta con amplia experiencia en el béisbol de alta competencia, siendo más de seis años de carrera profesional los que lo avalan.