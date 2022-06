Mauricio Dubón cierra con promedio de bateo de .242 en su primera noche en el Yankee Stadium con derrota ante New York

New York Yankees derrotó 7-6 a un Houston Astros que no le puso las cosas fáciles sobre el emblemático Yankee Stadium en un sueño hecho realidad para el beisbolista hondureño Mauricio Dubón como titular, por primera vez se presentó en este coloso.

Los locales vinieron desde abajo y remontaron la ventaja que tenía el equipo del catracho (4-6) que figuró como «Short Stop» siendo séptimo en el turno al bate.

El sampedrano tuvo tres turnos al bate, realizó un pase por bolas, dejó cinco bases y un promedio de bateo de .242 en su actuación ante miles de espectadores.