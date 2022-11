Mauricio Dubón tras hacer historia en la MLB: ‘‘Los dominicanos me preguntan si en Honduras se juega béisbol’’

‘‘Acá está lo mejor de lo mejor, el que gane es el mejor del mundo, el sacrificio que estoy haciendo desde niño está dando resultados ahora’’, explicó.

Sobre sus inicios en este deporte, Mauricio recuerda que ‘‘mi papá me llevó a un campo de béisbol, pero mi hermano mayor jugaba también, aunque no me acuerdo el primer día que estuve en un campo de pelota’’.

Dubón reconoció que ‘‘fue un proceso difícil’’ entrar al mundo del béisbol ‘‘porque en Honduras no se juega, la gente me ve jugar y se impresiona un poquito, pero siempre existe esa duda. Tengo bastantes amigos dominicanos que me preguntan si en Honduras se juega béisbol’’.

Para cerrar, el hondureño dijo que ‘‘yo soy una persona alegre, que hablo bastante, me gusta conocer a las personas. Para tener un día malo es muy difícil, trato de llevarme bien con todo el mundo. Quiero ganar la Serie Mundial’’.