Mauricio Dubón reveló que recibió invitación oficial de Nicaragua para jugar el Clásico Mundial y dio su respuesta: “me honra profundamente”

El presidente de la Federación de béisbol de ese país, Nemesio Porras, afirmó que harían los contactos con el utility de los Astros, para ver la posibilidad de sumar un poder en el roster y así llegar reforzados al Clásico Mundial de Béisbol que se disputará en marzo del 2026 en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico.

Mauricio Dubón ya les dio su respuesta en un comunicado lanzado en sus redes sociales, además de la extensa notoriedad que abarcó la noticia en los medios centroamericanos.

“En los últimos días he visto varios reportajes, sobre mi participación en el WBC con la selección de Nicaragua lo cual me honra profundamente para mí. Siempre ha sido un sueño poder jugar en ese campeonato. Pero ese sueño siempre ha estado vinculado a representar a Honduras. Reconozco que es un desafío grande, pero no imposible y tengo la esperanza que algún día se pueda hacer realidad”, escribió Mauricio Dubón.

Y agregó: “Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la invitación recibida, sin embargo, si en alguna vez llego a participar en ese torneo me gustaría que fuera con la selección de mi país Honduras, ya que es el sueño que he tenido siempre”.

“También considero que no sería justo para los jugadores nicaragüenses que han estado comprometidos con el proceso desde el principio que yo ocupara un puesto que les corresponde a ellos”.

Continuó expresándose sobre el tema. “Además, las fechas del torneo coinciden con la temporada de spring training y debo enfocarme en mi preparación física para el inicio de la temporada”.

“Agradezco enormemente la invitación y los mensajes a apoyo, pero este sueño para mí, es algo que deseo cumplir representando a Honduras”.

Mauricio Dubón firmó el año pasado una extensión de contrato para mantenerse en los Astros de Houston, novena con la que se coronó campeón de las Grandes Ligas en 2022, además, el año 2023 se consagró como Mejor Utility de la temporada ganando el Guante de Oro, siendo el primer hondureño que conquista un premio individual de las grandes ligas.