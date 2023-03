La nadadora hondureña Sara Pastrana sale del retiro: “Me encantaría ser dos veces olímpica”

Pastrana inició el ciclo olímpico a los 13 años y a los 17 llegó su recompensa, pues fue seleccionada para sus primeras olimpiadas en Río 2016, lo cual la sigue sorprendiendo.

“Recuerdo que en aquel entonces hice unos tiempos muy buenos y pensé voy a poder llegar a bien a Tokio, pero no se dio, ahora estoy nadando, voy paso a paso y veremos qué pasa. Eso sí, que soy y seré nadadora olímpica para siempre”, apostilló.

Tras un suspiro profundo, Sara explicó a detalle lo que hizo que se apartara de todo. “Luego de venir de Brasil tuve un año de descanso mental que se debe tener tras lo extenuante que son esos certámenes, en 2018 mi madre se enferma, a pesar de que estaba en muy buena forma mi cabeza estaba en otro lado, mi mamá al tiempo falleció de cáncer, aún así me centré en llegar a los Panamericanos”.

Y añadió: “Para rematar vino la pandemia y no me pude levantar ni mentalmente ni físicamente porque no tenía dónde entrenar. Me entró una depresión porque venía muy bien y mejor me puse a trabajar. Sumérgete creció enormemente y analicé que a lo mejor no era la época para nadar”, dijo la multi ganadora nacional.

Parte de que la nadadora regresara a las actividades deportivas es porque tiene un compromiso fijado con doña Claudia Lizano, su progenitora (QEPD).