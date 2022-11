Riccy Reyes: “Representar a Honduras en un mundial o en competencias internacionales es siempre un honor”

¿Qué te inspiró a querer practicar el taekwondo? El arte marcial yo no lo conocía, a mi me empezó a llamar la atención el karate por las películas. junto con mi hermana, a los 10 años de edad, queríamos aprender karate y muy cerca de nuestra casa daban clases de taekwondo , nos llamó mucho la atención y decidimos empezar a practicar.

¿Cómo se siente representar a Honduras en un segundo mundial de Taekwondo?

Representar a Honduras en un mundial o en competencias internacionales es siempre un honor, es un orgullo poder dar a conocer de forma positiva nuestro país y darnos cuenta que hay talento aquí.

Estar es un segundo mundial es una emoción enorme, ya que es mi primer mundial mayor y tendré la oportunidad de medirme con gente de clase olímpica.

¿Cuántas medallas has conseguido a lo largo de tu carrera deportiva?

Para ser sincera no recuerdo cuantas tengo exactamente, ya que han sido muchas desde mi inicios y no llevo un conteo, pero todas las considero muy especiales por el gran esfuerzo que hice para conseguirlas.

¿Cuál ha sido tu logro más importante en lo deportivo?

Mi logro más importante ha sido ser primer lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el año 2017, pero también uno de mis logros más importantes es seguir entrenando y mantener las mejores condiciones para representar a Honduras.

¿Cuáles serían tus metas deportivas que más anhelas?

Anhelo mucho que los niños tanto como las niñas me vean y sientan que ellos también pueden lograr lo poco que yo he logrado y no tanto a nivel competitivo, sino en su vida. Me gustaría ser ese ejemplo para que los pequeños se animen.

¿Cómo aprendiste a hablar lenguaje para personas sordas?

Aprendí por medio de la municipalidad de San Pedro Sula, ya que ellos ofrecen cursos gratis por cuatro meses. Fui a pedir información y me llamó mucho la atención la comunidad sorda por lo que ellos explicaban los términos incorrectos que estamos acostumbrados a usar.

¿Qué te inspiró a hablar el lenguaje?

Fue mediante de un programa de taekwondo para personas sordas, ahí aprendí que todas las personas con esa discapacidad pueden practicar ese deporte y me gusto tener la idea de ayudar para mejorar la vida de ellos.

¿Qué te inspira a querer tener un programa de taekwondo para personas sordas?

Mezcle cosas que ya hacia como es dar clases de taekwondo y saber hablar el lenguaje. Fue mi profesor el que me dijo que tenía un gran talento para eso y que no lo dejara a un lado. Todavía tengo en mente el programa y veremos más adelante cómo resulta para cambiar la vida de estas personas.

¿Cómo te ves de aquí a cinco años en el deporte?

Me veo ya participando en mis primero Juegos Olímpicos y transmitiendo mis conocimientos.