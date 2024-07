Sasha Kawas, la joven hondureña que destaca en el voleibol a sus 15 años: “Me encanta jugar con Honduras”

“Yo comencé a jugar desde los 9 años y ahorita en junio termine la temporada. Recuerdo que con mis amigas practicamos deportes y en eso se dio el voleibol, me gustó, no paré. Me encantó tanto. Antes jugaba tenis, fútbol y golf”, mencionó la catracha Sasha Kawas.

A su corta edad no le teme a los retos y los afronta como toda una jugadora de mucha experiencia. “Estoy muy orgullosa y más de representar a mi país a nivel profesional, no todas tienen esa oportunidad. Fue una experiencia increíble jugar en el torneo, ese roce con jugadoras de experiencia”.

Y agregó sobre la convivencia que tuvo en su primera convocatoria oficial: “Me encanta jugar con Honduras, la primera experiencia fue a nivel mayor, ellas son es un grupo muy especial. Son increíbles, súper buenas”.