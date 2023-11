Teófimo López peleará en Tegucigalpa y es desafiado: “Enfréntame, a mi casa no te vas a venir a lucir”

Dicha pelea se realizará en el Estadio Héctor ‘Chochi’ Sosa de la Villa Olímpica, aunque el pugilista estadounidense, de padres hondureños, todavía no confirma quién será su rival.

Es por ello que en las últimas horas, Josec ‘El Escorpión’ Ruiz ha retado a Teófimo para ese compromiso. El boxeador catracho le pide que no busque peleadores extranjeros y que le brinde la oportunidad de enfrentarlo.

“No tienes que traer un extranjero. Teófimo López enfrénteme a mí. Estoy dispuesto y créeme que no la tendrás tan fácil, y a mi casa no te vas a venir a lucir, y me importa un carajo quién seas, te voy a enseñar que es un verdadero hondureño”, fue el tremendo desafío que lanzó Ruiz a través de su cuenta oficial de Instagram.