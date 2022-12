Diario Marca de España asegura que el triunfo de Teófimo López ante Sandor Martín fue un robo: ‘‘Ha sido bochornoso’’

No fue un combate cómodo para el púgil de sangre hondureña. Teófimo no mostró su mejor versión, nunca pudo encontrar el camino para hacerle daño a su rival, que se dedicó a estar la defensiva y contratacar cuando era necesario.

‘‘La decisión se demoró muchísimo, lo cual era un síntoma de que algo no muy limpio se cocinaba por detrás. El entrenador de López (su padre), antes de que nadie supiera qué iba a suceder, respiró de alivio tras hablar con una persona de su promotora Top Rank. Se ve que no las tenía todas consigo. El triunfo no era oficial, pero ya se corría la voz’’, añaden.

En Marca creen que Top Rank no iba a permitir una segunda caída de López. ‘‘El atraco no tardó en hacerse público. Teófimo ya había sido humillado precisamente en el MSG ante George Kambosos y su promotora no podía permitir otra derrota, pero lo cierto es que todos los aficionados al boxeo pudieron comprobar que ‘Arrasandor’ hizo parecer un púgil vulgar al estadounidense. Parece mentira que venciera a Vasyl Lomachenko’’.