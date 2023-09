Alcaraz se clasifica a las semis del US Open y le manda un mensaje a Djokovic: “Tengo ventaja en los Grand Slams”

En otro recital nocturno en Nueva York, el tenista español Carlos Alcaraz derrotó el miércoles al alemán Alexander Zverev y clasificó a las semifinales del US Open, donde le espera un feroz choque con el ruso Daniil Medvedev.

Me siento con ventaja en los Grand Slams, luego puede pasar cualquier cosa pero me veo muy bien física y mentalmente y eso a los jugadores les puede pesar”.

Respuesta: “No lo había pensado pero es un gran dato. Intentamos hacer un buen papel en los Grand Slams, darle normalidad a esos resultados. Los jugadores a los que me enfrento tienen que jugar a un nivel muy alto durante mucho tiempo para poder ganarme.

Tras clasificar a su cuarta semifinal consecutiva de Grand Slam en el US Open, el tenista español Carlos Alcaraz afirmó que se siente “con ventaja” ante sus rivales en estos torneos en que se compite a cinco sets.

R: “Espero que haga algo distinto, las últimas veces le he ganado. No sé qué tipo de cambios hará pero intentará cosas diferentes”.

P: ¿Qué opinión tiene del joven Ben Shelton, el rival de Djokovic?

R: “Es un gran jugador, lo ha demostrado metiéndose en semifinales. Es un jugador que me gusta ver y se lo pasa muy bien en pista.

Hace un año estaba jugado en ‘college’ (universidad) y un año después está en semifinales de Grand Slam contra uno de los mejores de la historia. Veremos qué pasa pero lo está manejando con mucha naturalidad y madurez. Djokovic lo va a tener duro”.

P: ¿Qué le parecen las críticas al ruido en la pista central del US Open?

R: “A mí no me desconcentra que haya murmullo (...) Si es una multitud de 20 o 30 personas moviéndose o si gritan cuando voy a sacar sí puede desconcentrar pero no el murmullo.

El tenis siempre ha sido el tenis y hay que respetar esas reglas. Es un deporte muy preciso necesitas mucha concentración y son reglas que hay que acatar”.