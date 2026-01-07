Olimpia vs. Marathón: La batalla final

Estadisticas de ligas
Eduardo Espinel responde a las críticas en Olimpia
¡Final sin tregua! Marathón y Olimpia dejan el título en el aire en Honduras
Pinto rompe el silencio: "Eso sí me molestó del Profe Rueda"
Finalísima merecida
Marathón clasifica a la final del fútbol de Honduras
Necaxa se queda con la joya hondureña
Olimpia saca de la fiesta a Motagua
The Best: los mejores de 2025
Rueda vs Róchez "Fueron cosas muy raras"
Liga Nacional
Épico banderazo! Afición del Olimpia pide la 40 antes de la gran final contra Marathón
Liga Nacional cambiaría formato del Clausura y lanzó ultimátum a Choloma y Victoria por problemas económicos
Otro picante cruce entre Vinicius y Xabi Alonso: reproches del brasileño y la decisión del DT de Real Madrid
'Tuky' Bendaña asegura que el Nacional ya no pesa y sorprende: "Contra decisiones arbitrales, Marathón lo va a lograr"
Las remodelaciones del Chelato Uclés en la parte exterior previo a la Gran Final Olimpia vs Marathón
Así fue el último entrenamiento de Olimpia previo a la Gran Final contra Marathón
Así fue la salida de Marathón rumbo a Tegucigalpa para la Gran Final contra Olimpia
“Estoy cagado, pero es normal... los nervios en una final son parte del fútbol”, dice Chirinos previo al Olimpia-Marathón
Espinel hace caso omiso a las críticas, responde a Lavallén tras pedir el VAR y suelta: "Veo que hablan mucho de Olimpia"
Juan Capeluto se reporta listo para unirse a la pretemporada de Real España y envía mensaje: “Venimos por el título”
El jocoso dardo de John Jairo López al Victoria en su presentación con el Olancho: “Comimos mier...”
Real Madrid con dos salidas, Barcelona podría perder a figura y en la Premier League buscan a compañero de Cristiano Ronaldo
en fotos
Marathón sale rumbo a Tegucigalpa: El jugador con la biblia en mano, otro con tablet y todos los cachivaches de Rubilio
UNA BELLEZA
Luce impecable Estadio Nacional previo a la gran final Olimpia-Marathón; así pulen los últimos detalles en su gradería
VUELAN LAS ÁGUILAS
Motagua arranca pretemporada; así fueron recibidos los fichajes y se adelanta el futbolista que dejará la institución