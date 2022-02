$!“Chato” Padilla cuenta cómo se fraguó el fichaje de Carlo Costly con Lone FC: “Es un jugador que te da prestigio y liderazgo”

Tuvo un paso efímero en Social Sol. ¿Que pasó? Llegué en un momento complicado, no quería asumir ninguna responsabilidad porque venía cansado de Victoria que fueron casi nueve meses intensos y yo aquí en San Pedro. Eso de viajar me cansó un poquito. Luego Milton Urbina (presidente del club) me pidió que le echara la mano allí y se formuló cualquier cantidad de cosas. A raíz de lo mismo, le dije que lo mejor era no tomar el proyecto, más allá que hay buenos jugadores, (lo hice) para salir de ese ambiente y mal sabor de boca. Es parte de la vida, en mi carrera deportiva nunca había vivido una situación de esas, son cosas que también sirven en la vida.

Ahora está con un nuevo proyecto con Lone FC. ¿Cómo se dio su fichaje? Tengo una buena amistad con Alvin (Lone). Incluso estando en Victoria siempre estuvo allí con esa comunicación, me apoyó con dos jugadores, uno fue el colombiano (Andrés) Rentería, porque no teníamos como pagarlo.Hemos tenido esa afinidad y me decía; algún día te voy a traer al equipo y nos encontramos en este tiempo, más allá que tuve cuatro propuestas. En diciembre hablamos y aquí estamos, contento porque es una gran institución donde se le trata al jugador lo más profesional posible. Ac no hay problemas de pago. Se cancela quincenal, está el trato profesional con medicinas y médico, que a veces uno sufre en Segunda por eso. Esto ilusiona más porque da facilidades para poder pelear.

¿Usted pidió el fichaje de Costly o cómo se dio su llegada al club? Sí, ya me había hablado. Incluso había él hablado con Héctor, que es parte de esta familia nuestra. Él me decía; ‘de repente se da a posibilidad que venga Costly, ya hablé con él’. Se que el deseo de Carlo era estar en Primera División y de repente no se pudo, pero va a estar con nosotros, es un jugador importante que te da prestigio y aporta liderazgo. Tenés una opción terrible en la banca. Imagínate en una final tenés 25 minutos y tenés a Costly como opción, el rival sabe que el que la que le quede los va a vacunar. ¿Crees que lo va a asustar una final? Para nada, es una garantía tener jugadores así y el grupo es sano, lo va a saber recibir y va aportar como todos. Es importante tener jugadores de ese corte y peso porque vas a tener partidos bravos donde vas a precisar de ellos. Es un esfuerzo que se va a hacer para que venga a ser un eslabón más en este sueño que tenemos.

¿Qué le pidió Alvin Lone este torneo? Dios ha sido bueno, me ha apoyado y bendecido. En Villanueva disputé tres finales y siempre he estado en liguillas. A los muchachos les decía que nos hemos encontrado dos cosas buenas; esta institución con los jugadores y yo con un poquito de experiencia que he ganado. Nos hemos encontrado con una buena fusión, ojala funcione y logremos los objetivos. Creo que en la vida tenés que ponerte metas y nosotros tenemos visión, cada una de ellas tiene una misión y hemos tratado de convencerlos que eso es el proceso duro que te cansa, que fatiga, pero al fin cuando tenés la visión se olvidan los dolores. Imagino que los demás tienen el sueño de ascender, igual que nosotros y ojalá que se nos pueda dar.

Carlo Costly por su edad ya va de salida y las cargas no serán iguales. ¿Ya sabe cómo manejar esto?

Totalmente. Tengo la experiencia, me tocó vivirlo en Victoria con Calolo (Palacios), que ya tiene sus añitos. En la última etapa en el equipo, prácticamente ni entraba, había que cuidarlo, no teníamos otro central, ja,ja. Uno como entrenador debe ser abierto, el mundo a esto te llama, me gusta serlo con el jugador, no me gusta ser un dictador. Además, está en la comunicación. Yo le pregunto: ¿para cuántos minutos crees que estás?. Me pasó con Marcelo Espinal que venía de una lesión y le preguntaba para cuánto estás mijo. Me decía, estoy para 20 (minutos). Que bonito que exista esa lealtad, esa verdad, porque jugadores del corte y experiencia que te digan estoy para esto, saben que (en ese tiempo) lo van a dar todo. Es parte de la estrategia, saber conjuntar esas situaciones. Yo quisiera tenerlo (a Costly) para 90 minutos, pero vamos a llevarlo de a poco, se va a ir soltando y conociendo al grupo para sacarle el mayor provecho.

¿Está conforme con los fichajes y siente que puede pelear este torneo?

Este es un equipo muy bien estructurado. Desde que yo llegué encontré eso y los refuerzos que llegaron de (Walter) Chávez y (Edwin) Álvarez que vienen de ya ratos jugando conmigo en Victoria, marcan diferencia rápido, se les siente el recorrido. Luego está el aporte de Meraz, que viene de jugar en Villanueva, Lobo que viene Marathón y los dos paraguayos Ángel y Matías. Kevin también es un buen jugador. Más los que están acá, hemos hecho un buen equipo, pero más allá hacer una familia, que es lo que buscamos día a día para consolidar el grupo.

¿Cómo es este tema del asesoramiento de Héctor Vargas?

Con Héctor ya tiempos tiene la relación que tenemos. Fue mi entrenador en Vida dos temporadas. Ya lo conozco, león le digo yo al viejo. Estoy contento porque él está trabajando, es de esos entrenadores que tienen ese anillo ganado porque ha hecho cosas importantes. Hoy está en una institución grande y no me cabe duda que la va a romper y en lo que él pueda mirar, porque ayer estuvo en el partido, lo que pueda ver y aportar. Ya me regaló una frase, me dijo, Chato, es tan importante el cansancio como el descanso. Tiene razón, que uno a veces es intenso y peca, ellos tienen experiencia. Me dio esa observación que me sirve, todo lo que pueda dar cuando tenga ese espacio, yo digo que el saber no ocupa espacio.