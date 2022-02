Rambo de León reaparece y ‘advierte’ previo al Real Juventud-San Juan: ‘‘Te voy a pegar una arrastrada salvaje’’

Julio César ‘Rambo’ de Léon se pone a tono para debutar con el Club Deportivo San Juan en el Clausura 2022 de la Liga de Ascenso, que arrancó el fin de semana con vibrantes encuentros.

Así vive Rambo de León en Quimistán alejado de sus lujos

Desde su presentación con el equipo santabarbarense, el volante de 42 años no había reaparecido y este martes colgó un video en redes sociales donde nos muestra que está listo para jugar y hasta bromeó lanzando una ‘amenaza’.

El San Juan se mide el próximo viernes contra Real Juventud, equipo que viene de vencer al Deportes Savio en la primera fecha, y Rambo está más que preparado para debutar en la Segunda de Honduras.

Con sus auriculares puestos y luciendo una camiseta roja, De León dijo: ‘‘Estoy en el gimnasio, no molestar, que no entienden, no molestar, carajo. Vamo’ arriba, ahí está’’. Además, el veterano futbolista levantó el brazo y mostró el bíceps para luego advertir a su rival.

‘‘Muñuña, te voy a pegar una arrastrada salvaje, ¿oíste?’’, bromeó Rambo, quien recibió muchos mensajes positivos por parte de sus seguidores.